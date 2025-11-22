O.Próximo.- AMP.- Al menos 14 muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 palestinos han muerto y un número todavía indeterminado han resultado heridos como consecuencia de varios ataques israelíes durante la jornada de este sábado.

Uno de los incidentes más graves ha sido un ataque de la aviación en la ciudad de Gaza en el que han muerto cinco personas. El ataque ha ocurrido concretamente contra un vehículo que circulaba por el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad, según las fuentes médicas palestinas a la agencia de noticias Sanad.

El bombardeo ha sido confirmado por fuentes militares israelíes al 'Times of Israel' y han esgrimido que se trataba de una operación contra un individuo identificado como Alaa Hadidi, un alto cargo del ala de suministros y manufactura de armas de las milicias del movimiento islamista palestino Hamás, que todavía no se ha pronunciado al respecto

Cuatro personas más han muerto en un bombardeo de la aviación israleí sobre la casa de la familia Abed en el oeste de la ciudad de Deir al Balá --centro--, específicamente junto a la mezquita Bilal bin Rabá, una zona en la que viven numerosas familias desplazadas.

Tres palestinos más han fallecido y varios más han resultado heridos en un ataque de la aviación israelí sobre la vivienda de la familia Abú Amuna, en el campamento de refugiados de Nuseirat, cerca del Hospital de Al Auda.

Otras dos personas más han muerto y otras han resultado heridos en un bombardeo de la aviación israelí sobre el domicilio de la familia Al Judari, en la calle Al Lababidi de la ciudad de Gaza.

También hay víctimas mortales, aunque por el momento no se sabe cuántas, en el bombardeo israelí sobre la vivienda de la familia Abú Shauish, también en Nuseirat. El Hospital Al Auda ha informado de la llegada de cadáveres y de fallecidos procedentes del Campo 2 de Nuseirtat y del campamento de refugiados de Bureij, también en el centro del enclave palestino.

El Hospital de Al Shifa ha informado por su parte de que ha recibido a un herido por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes alcanzado cerca de la Línea Amarilla al este de Yabalia, en el norte de la Franja.

Asimismo, medios palestinos informan de una serie de ataques de artillería desde carros de combate israelíes ubicados al norte y al este de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, así como de bombardeos de la aviación y la artillería israelíes al este de Jan Yunis.

El incidente ha tenido lugar en medio del alto el fuego acordado entre Israel y las milicias palestinas el pasado 10 de octubre. El Ministerio de Sanidad gazatí estima que hasta la fecha se han confirmado 69.733 muertos y 170.863 heridos a causa de la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha manifestado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 318 muertos y 788 heridos, al tiempo que se han recuperado 572 cadáveres.