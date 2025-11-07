Al menos 15 heridos al dispersar a tiros el Ejército israelí una protesta palestina en Cisjordania

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Media Luna Roja Palestina ha denunciado que al menos 15 palestinos han resultado heridos este viernes, la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos y al menos uno por arma de fuego, durante una operación israelí para dispersar una protesta en Cisjordania contra el levantamiento de un asentamiento ilegal de colonos.

La marcha, organizada por la Comisión de Resistencia al Muro y al Asentamiento, en cooperación con las autoridades locales cisjordanas, iba específicamente dirigida en contra del plan de Israel para apoderarse de 3,5 hectáreas de tierra de la población palestina de Kafr Qadum, al este de Qalqilia, en el norte de Cisjordania.

El plan implica la confiscación de tierras en la Cuenca No. 10 en el área conocida como Uadi Burin, al norte de la población, para establecer 58 nuevas unidades el bloque de asentamientos de Kedumim, en un momento en el que las fuerzas y los colonos israelíes han llevado a cabo más de 38.000 ataques en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023, según el organismo palestino.

La violencia de este viernes ha ocurrido en zona de Al Dueir, ubicada entre Kafr Qaddum y Beit Lid, al este de Tulkarem, cuando, según fuentes locales, las fuerzas israelíes dispararon "munición real, balas de goma y gases lacrimógenos contra los participantes", según la agencia oficial de noticias palestinas WAFA.

Por otro lado, fuentes locales también han denunciado que "colonos israelíes han dañado más de 15 olivos centenarios", en las colinas al sur de Hebrón, según el activista local Osama Majamra, quien ha insistido en que los árboles tenían siglos de antigüedad y pertenecían a miembros de la familia Nauajaa.

Los ataques de los colonos israelíes a los olivos y a los recolectores de aceitunas llevan siendo una constante desde el comienzo de la temporada de recogida a finales de agosto en Cisjordania, en un esfuerzo colectivo para perjudicar a uno de los pilares de la deteriorada economía palestina.