April 9, 2026, Al-Bureij, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners carry the body of Al Jazeera journalist Mohammad Wishah, who was killed in an Israeli strike, during his funeral in Al-Bureij Palestinian Refugee Camp in the central Gaza Strip, on Apr - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 palestinos han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza durante la jornada del sábado, trece de ellos en un bombardeo de madrugada en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro del enclave palestino.

La aviación israelí ha bombardeado a un grupo de personas en torno al amanecer en Bureij. Fuentes médicas palestinas han informado de que entre los fallecidos en Al Bureij están Muhamad Ali Abdul Hadi, Ali Sami al Shaqra, Muhamad Ibrahim al Maqusi, Musa Muhamad Salé, el periodista Muhamad Fuad al Sayed, Salim Yamal al Maghari, Yihad Muhamad Salé y Muhamad Ali al Mabhuh. Posteriormente se ha informado de que Muhamad al Sayed era periodista.

Otro palestino ha muerto en un ataque de drones israelíes sobre una tienda de campaña de Mashala, al sur de Deir al Balá, en el centro del enclave palestino. Varias personas más han resultado heridas.

Ya por la tarde, cuatro personas más han muerto y varias más han sido heridas en un bombardeo contra un grupo de personas en Beit Lahiya, en el norte de la Franja.

Por otra parte, un menor de 14 años que ha sucumbido a las heridas provocadas por otro ataque israelí ocurrido meses atrás en el centro de la Franja de Gaza.

Además, un menor ha resultado herido en un pie por los disparos israelíes en Bureij y se ha informado de bombardeos de artillería sobre el este de Jan Yunis (sur). También han caído obuses de artillería en el noreste de Bureij.

El Ejército israelí ha informado este sábado de que sus militares han abierto fuego contra un "terrorista" que "cruzó la Línea Amarilla" de alto el fuego instaurada en la Franja de Gaza en el norte del enclave.

Desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025, el número total palestinos muertos en ataques israelíes ha aumentado a 749, mientras que el número de heridos ha llegado a 2.082, además de la recuperación de los cuerpos de 759 fallecidos de entre los escombros. En las últimas 48 horas, el Ministerio de Sanidad gazatí ha sumado once muertos más.

Las estadísticas acumuladas desde el comienzo de la agresión israelí y la guerra en la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023, han ascendido a 72.328 fallecidos, además de 172.184 personas con lesiones de diversa índole.