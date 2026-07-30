Al menos cuatro palestinos muertos, entre ellos dos niños, en nuevos ataques de Israel contra Gaza

Imagen de archivo de un ataque de Israel contra el centro de Gaza. - Mohammed M Skaik/JNA via ZUMA Pr / DPA

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han muerto, entre ellos dos niños, en una serie de ataques perpetrados durante la madrugada de este jueves por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego.

En un primer ataque contra zonas del sur de Jan Yunis han fallecido dos personas, entre ellas un niño de ocho años, según han indicado fuentes cercanas al asunto al diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades del enclave palestino.

Posteriormente, un segundo ataque contra un edificio de apartamentos en Al Bureij, en el centro de Gaza, ha dejado un fallecido, un menor de edad, además de varios heridos, tal y como han señalado estas mismas fuentes.

Este bombardeo se ha visto sucedido por otro ataque registrado esta mañana en las inmediaciones del estadio de fútbol de Yarmuk, en la ciudad de Gaza, con drones del Ejército de Israel, que ha dejado una víctima mortal y varios heridos.

Además, varios edificios han sufrido daños en el oeste de la ciudad de Gaza debido a los ataques con drones, que han dejado al menos diez heridos que han tenido que ser trasladados al hospital Al Shifa.

A pesar de la tregua alcanzada en octubre, más de 1.200 palestinos han muerto en ataques de Israel en Gaza, donde la cifra de fallecidos asciende a más de 73.300 desde el inicio de la ofensiva tras los ataques perpetrados contra Israel en octubre de 2023.

MÁS DE 60.000 HUÉRFANOS

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado que ya son más de 60.000 los niños se han quedado huérfanos a raíz de la ofensiva israelí.

En un comunicado, el Ministerio ha indicado que un total de 2.276 familias han sido "aniquiladas por completo" y "borradas del registro civil" en su totalidad. Asimismo, 2.348 familias han sido víctimas de masacres en las cuales solo sobrevivió una persona, mientras que otras 4.903 hicieron frente a ataques en los que sobrevivió más de un miembro de la familia.

El texto señala que la cifra total de huérfanos asciende a 60.737, incluyendo a 52.095 menores que perdieron a sus padres, 5.929 que perdieron a sus madres y 2.713 que perdieron a ambos progenitores.