O.Próximo.- AMP.- Al menos dos muertos por un ataque de Israel contra un campo de refugiados palestinos en Líbano

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y una ha resultado herida a consecuencia de un bombardeo efectuado por el Ejército israelí contra un campamento de refugiados palestinos en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado esta cifra de víctimas en un breve comunicado recogido, denunciando un "ataque del enemigo israelí que tuvo como objetivo un apartamento residencial en el campamento de Bedawi", situado en la costa libanesa.

La agencia de noticias libanesa NNA ha identificado a las víctimas mortales como un matrimonio formado por Wasim Atalá, un dirigente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien hasta el momento el grupo palestino no ha hecho declaraciones al respecto.

También ha precisado que la herida es una de las hijas de la pareja, que se encontraba en la vivienda familiar, situada cerca de la mezquita Jalil al Rahman, cuando fue objeto de un ataque con dron. La víctima ha sido trasladada al Hospital al Hilal, dentro del campamento, para recibir atención médica.

Cabe recordar que Said Atalá Alí, hermano de Wasim y dirigente del brazo armado de Hamás, murió junto a tres miembros de su familia como resultado de un bombardeo de Israel contra este campamento de Trípoli en octubre de 2024, en lo que fue el primer ataque israelí contra el norte del país vecino desde los ataques de Hamás perpetrados el 7 de octubre de 2023.

El asentamiento, fundado en 1955, se encuentra en las proximidades de la localidad homónima y en él residen cerca de 23.000 personas, de acuerdo a los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) a fecha de diciembre de 2023.