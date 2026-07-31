O.Próximo.- AMP.- Al menos un muerto tras un ataque israelí en Gaza horas después del anuncio de desarme de Hamás

30 July 2026, Palestinian Territories, Nusairat: Palestinians inspect the damage caused by an Israeli airstrike that targeted a house belonging to the al-Qalqili family in al-Bureij refugee camp, in the central Gaza Strip. Photo: Hassan Al-Jedi/APA Images - Hassan Al-Jedi/APA Images via ZU / DPA

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este viernes tras el impacto de un dron israelí en el centro de la Franja de Gaza pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que se ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

El ataque ha tenido lugar este viernes en la calle Saladino, en el centro del enclave palestino. La víctima ha sido identificada como Mohamed Abdul Naser al Jatib, de 36 años, según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.

Este es el primer ataque mortal perpetrado por el Ejército de Israel desde el anuncio del acuerdo de desarme con Hamás este viernes después de que la delegación de la milicia se reuniese con los mediadores egipcios, qataríes y turcos en El Cairo.

El acuerdo contempla que la milicia palestina entregue las armas a fin de que la Junta de Paz, el organismo internacional configurado por el presidente norteamericano, termine de tomar las riendas del enclave, primero con la instalación de la Fuerza de Estabilización Internacional y después con la puesta en marcha del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la entidad política que dirigirá el economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre este último ataque, ha anunciado en redes sociales la muerte de un alto cargo de las Brigadas Ezzedín al Qassam, ala militar de Hamás, en un bombardeo perpetrado este jueves contra ciudad de Gaza.

Se trata de Abdel Rahim Abdel Hay Yusef Kardi, y de acuerdo a las las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ejercía de "subjefe de una célula" del brazo armado de Hamás y de médico en el Hospital Al Shifa de la localidad gazatí.

Kardi ha sido además acusado por las fuerzas israelíes de participar en el secuestro de las israelíes Romi Gonen --liberada en enero de 2025-- y Noa Marciano --fallecida tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Con mayor intensidad en los últimos días, Kardi siguió intentando llevar a cabo planes terroristas contra las fuerzas del Ejército israelí y los ciudadanos del Estado de Israel", han agregado las FDI.