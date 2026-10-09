October 9, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians inspect their belongings amid the rubble of damaged residential buildings after an Israeli airstrike targeted a house in the Sabra neighborhood, south of Gaza City, on October 9, - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un civil palestino ha muerto este viernes tras recibir un disparo en el cuello procedente de vehículos militares israelíes en el este de Al Masdar, en el centro de la Franja de Gaza, según ha informado el Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

El fallecido ha sido identificado como Ibrahim Mohamed Abu Jashan, de 42 años, cuya muerte se ha producido en las inmediaciones del campo de refugiados de Al Maghazi, en el marco una nueva jornada de violencia en el enclave palestino.

El centro hospitalario ha comunicado la muerte del hombre, atribuida a disparos de las fuerzas israelíes realizados en la zona central de la Franja, sin que se hayan facilitado más detalles sobre las circunstancias del incidente.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias palestina Sanad, otro hombre ha muerto a causa de un ataque perpetrado por las fuerzas israelíes en Yabalia, en el norte del enclave palestino.

El hombre, identificado como Adel Assaf, de 40 años, se encontraba en una zona de tiendas de campaña para desplazados, cuando ha sido víctima del bombardeo.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte este jueves de tres miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de Yihad Islámica en una serie de ataques aéreos ejecutados en distintos puntos de la Franja de Gaza.

De acuerdo con el Ejército israelí, entre los fallecidos figuran un responsable de la sección de cohetes de Hamás identificado como Husam Walid Hasán Abu al Ata, que fue abatido en la misma localidad en la que murió Magdi Ma'in Yusuf al Ayubi, a quien las FDI han vinculado también con el ala militar del movimiento islamista.

El tercer fallecido es Mohamed Aja, señalado por las autoridades militares israelíes como comandante de compañía de Hamás que falleció en un ataque en el área de Al Furqan.

Las FDI han justificado estas operaciones al asegurar que los tres objetivos estaban implicados en la preparación de nuevos ataques contra sus efectivos y en el marco de los esfuerzo para anular las capacidades operativas de Hamás.

"Los terroristas fueron eliminados mediante ataques aéreos", han indicado las fuerzas israelíes en un comunicado en el que han afirmado también que sus unidades del Mando Sur continúan desplegadas en la zona de acuerdo con los términos de la tregua.

El Ejército israelí ha reiterado asimismo que mantendrá sus operaciones para hacer frente a lo que considera "amenazas inmediatas" contra sus tropas.