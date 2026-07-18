O.Próximo.- AMP.- Al menos ocho muertos en nuevos ataques israelíes en Gaza

July 17, 2026, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory: A wounded Palestinian child receives treatment at Al-Awda Hospital in the Nuseirat refugee camp, central Gaza Strip. According to the information provided, an Israeli army strike targeted a gathe - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y varias más han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.

Cinco personas han fallecido, incluido una menor de edad, en un ataque israelí sobre un piso del barrio de Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza, según fuentes médicas palestinas citadas por el periódico 'Filastín'.

Otras tres personas han muerto en la ciudad de Gaza como consecuencia de un nuevo bombardeo israelí sobre el enclave palestino, esta vez contra el barrio de Zeitún, según han confirmado fuentes médicas palestinas a la agencia oficial de noticias Wafa.

El ataque ha sido perpetrado con un avión no tripulado que ha hecho explosión contra una "concentración de ciudadanos", han relatado fuentes del Hospital Bautista. Un número no concretado de personas han resultado heridas por la explosión, sobre la que Israel no se ha pronunciado hasta el momento.

Este último ataque ha ocurrido al día siguiente de una jornada especialmente sangrienta en Gaza, donde el pasado viernes murieron 16 personas, siete de ellas por la explosión de un dron israelí durante un funeral en el campamento de refugiados de Nuseirat a pesar del alto el fuego pactado en octubre entre Israel y las milicias de Hamás, la autoridad palestina en el enclave.

El nuevo balance de víctimas por ataques israelíes que publica el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamás, añade a los 16 muertos de ayer otros dos más recuperados bajo los escombros de ataques israelíes previos y otros dos heridos previos que acabaron sucumbiendo.

En total, 1.144 personas han muerto y 3.703 han resultado heridas desde el alto el fuego de octubre del año pasado para un total de 73.269 muertos y 173.811 heridos desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023.