O.Próximo.- AMP.- Al menos ocho muertos en nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza

July 12, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Paramedics and Palestinian residents transport bodies and wounded people from the site of an Israeli airstrike that targeted a metal workshop on al-Sinaa Street, southwest of Gaza City, on July - Europa Press/Contacto/Hadi Daoud

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho palestinos han muerto como consecuencia de los aproximadamente 20 ataques efectuados en las últimas horas por Israel en la Franja de Gaza, especialmente en la ciudad de Gaza y en Jan Yunis, en el sur del enclave.

Israel ha confirmado ataques que han matado a "dos terroristas de Hamás en el norte del enclave" durante este fin de semana. Uno de ellos ha sido identificado como Hasán Mustafa Zahir al Razina, buscado por la colocación de explosivos en la 'línea amarilla' que delimita las posiciones israelíes en el enclave. El segundo ha sido identificado como Mohamed Mahmud Abdel Maati Fiomi, de la unidad Nujba.

Por su parte, la agencia oficial de noticias palestina Wafa informa de cuatro muertos en la calle de Al Siná, en el suroeste de la ciudad de Gaza, por el impacto de un dron explosivo israelí contra un taller de metales, y que se suman a los tres fallecidos denunciados el sábado por las autoridades del enclave.

Otra persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un bombardeo contra una tienda para desplazados al oeste de Jan Yunis, según recoge el diario palestino 'Filastín'.

Una menor, Tala Yumaa Muhamad Abú Matar ha fallecido en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa debido a la gravedad de las heridas sufridas tras ser alcanzada por proyectiles israelíes al este del campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.

También ha muerto por las heridas recibidas hace dos días por disparos israelíes el palestino Mahmud Muhamad Muslé, tiroteado también al este del campamento de Al Bureij. Y en Jan Yunis ha fallecido Muhamad Mayed Abú Sunaida tras resultar herido el sábado al norte de la ciudad.

Mientras, continúan las demoliciones al este de Jan Yunis, los disparos de los carros de combate israelíes, así como los ataques de cuadricópteros que arrojan explosivos, los disparos desde embarcaciones militares israelíes apostadas en la costa gazatí y el fuego de artillería.

Todos estos ataques ocurren bajo un teórico alto el fuego pactado en octubre del año pasado. Desde entonces, los ataques israelíes han dejado 1.100 muertos y 3.546 heridos tras sumar dos muertes durante la jornada del sábado. Desde el estallido de la guerra de Gaza en 2023, los ataques de Israel han matado a 73.223 palestinos, mientras que el número de heridos ha llegado a 173.654.