Al menos seis muertos y 20 heridos en un bombardeo israelí contra un centro médico en el sur de Gaza

Archivo - June 15, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Generators and buildings belonging to Nasser Medical Complex in Khan Younis, southern Gaza Strip, are seen on June 15, 2026. The hospital is reducing its services, decreasing its elec - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto y otras 20 han resultado heridas a primera hora de este jueves como consecuencia de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el Complejo Médico Nasser, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Sanidad palestino, el ataque aéreo ha impactado directamente contra el departamento de cirugía situado en la segunda planta del edificio Yassin del complejo hospitalario, causando la muerte de seis ciudadanos y dejando heridos a varios pacientes, personal sanitario y acompañantes que se encontraban en las instalaciones.

Entre los fallecidos se encuentran un menor de 13 años y un médico de 52 años, según el listado divulgado por el personal sanitario del centro hospitalario tras el ataque.

La cartera gazatí ha condenado el ataque calificándolo de "crimen" y "flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales" que garantizan la protección de las instalaciones sanitarias.

El organismo ha advertido de que los bombardeos continuados contra hospitales "agravan el sufrimiento de enfermos y heridos y amenazan lo que queda de la capacidad del sector sanitario" ante las condiciones "catastróficas" del enclave, por lo que ha instado a la comunidad internacional y a Naciones Unidas a intervenir con urgencia para exigir responsabilidades.

EL EJÉRCITO DE ISRAEL ALEGA QUE HABÍA ALTOS CARGOS DE HAMÁS

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de Inteligencia interior (Shin Bet) han confirmado la ejecución del bombardeo contra el complejo médico, asegurando que la operación tenía como objetivo a "un alto mando terrorista y otros milicianos" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que se ocultaban en el recinto.

A través de un comunicado conjunto, el Ejército y el Shin Bet han sostenido que los integrantes de Hamás "promovían complots terroristas contra ciudadanos del Estado de Israel y las tropas israelíes" desde el interior del centro hospitalario, al que acusan de haber convertido en un "cuartel general para actividades militares".

Según la versión de las autoridades israelíes, esta actuación supone "una flagrante violación del Derecho Internacional y una cínica explotación de infraestructuras civiles", detallando que el grupo palestino utilizaba el recinto para almacenar armamento, operar salas de mando y control, establecer puestos de observación y llevar a cabo interrogatorios y torturas por parte de su aparato de seguridad interna.

Asimismo, las FDI han subrayado que "antes y durante el ataque se adoptaron medidas para reducir la posibilidad de causar daños a civiles, incluido el uso de armas de precisión y vigilancia aérea".