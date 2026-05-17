Al menos seis palestinos muerto y varios heridos en ataques israelíes en la Franja de Gaza

May 17, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians bid farewell to the bodies of three people killed in two separate Israeli strikes the previous evening at al-Shifa Hospital in Gaza City on May 17, 2026 - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

Israel ha informado de la muerte el sábado de un alto mando del brazo armado de Hamás

Hasta 871 gazatíes han muerto desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego en octubre

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Seis palestinos han muerto y varios más han resultado heridos durante la jornada del domingo en varios ataques del Ejército israelí en la Franja de Gaza, según datos de los hospitales gazatíes. Israel, por su parte, ha dado cuenta de la muerte de un alto mando del brazo armado de Hamás en un ataque este sábado.

Tres palestinos han muerto y varios más están heridos por el impacto de un proyectil lanzado por un dron cerca del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, informa el diario palestino 'Filasntín'. Los fallecidos son Ahmed Salem Abú Asad, Abdulrahman Ahmed Muhaysen e Ibrahim Rayan.

En el ataque de Jan Yunis (sur) un dron israelí ha bombardeado a un grupo de palestinos que estaban reunidos en el centro de la localidad. La explosión ha acabado con la vida de Abdulá Ahmed Abú Mustafá. El Hospital Al Nasser ha confirmado la recepción de un cadáver y de dos personas heridas como resultado de este ataque.

Por otra parte, aviones de combate israelíes han atacado a un grupo de ciudadanos palestinos reunidos en el barrio de Tel al Haua, en el sur de Ciudad de Gaza.

Asimismo, Israel ha bombardeado con artillería y disparos de vehículos militares el este y el sur de Jan Yunis, el este del campamento de refugiados de Al Bureij y en el noreste de la ciudad de Gaza. Buques de guerra israelíes han disparado también desde las aguas gazatíes contra la parte costera de la ciudad.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha informado este domingo que desde el 11 de octubre, fecha en la que entró formalmente en vigor el alto el fuego, han muerto 871 personas y 2.562 han resultado heridas tras sumar seis fallecidos durante las jornadas del viernes y el sábado. Entre estos últimos muertos dos son recientes y cuatro son cadáveres recuperados de entre los escombros.

UN COMANDANTE DE HAMÁS MUERTO

Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han matado a "un comandante terrorista" del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qassam, identificado como Baha Barud, "quien promovía complots terroristas contra nuestras fuerzas". Además era comandante del cuartel general de operaciones de Hamás, según el comunicado militar.

"Barud representaba una amenaza inmediata para las fuerzas de las FDI y fue abatido en un preciso ataque aéreo. Antes del ataque, se tomaron medidas para minimizar los daños a la población civil, incluyendo el uso de armas de precisión y vigilancia aérea", ha explicado el portavoz militar israelí.

En total, desde el 7 de octubre de 2023 han fallecido 72.763 personas en la Franja de Gaza y 172.664 han resultado herias.

Por otra parte, continúan los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y cinco palestinos han resultado heridos en la localidad de Al Maniya, al sureste de Belén. Los colonos han apalizado y rociado con gas pimienta a varias personas, les han robado teléfonos móviles, destruido varios teléfonos y se han llevado la llave de un vehículo.

También ha habido ataques de colonos en Sinyil, al noreste de Ramala, donde han asaltado varias viviendas y han realizado rituales talmúdicos en la zona. El Ejército israelí ha lanzado además varias incursiones en la que ha detenido a varias personas en distintos puntos de Cisjordania como Osarin, Nablús, el campo de refugiados de Al Ain, Zauata, Beit Iba y Azun.