May 9, 2026, Palestine, Gaza: (INT) Palestinians Inspect Damage After Air Strikes in Al-Shati Refugee Camp. May 9, 2026, Gaza, Palestine: Palestinians inspect damage inside Al-Shati refugee camp (Beach Camp) following Israeli air strikes carried out durin - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y una veintena ha resultado herida a causa de un ataque efectuado este viernes por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, cuyo objetivo sería, de acuerdo a las autoridades israelíes, el líder del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así lo han dado a conocer el diario 'Filastin', vinculado al grupo palestino, y la agencia de noticias Sanad, que apuntan a dos ataques aéreos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un vehículo y un edifico residencial en el barrio de Al Rimal, provocando un incendio en su interior.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado de un ataque en Gaza contra "el cerebro de los asesinatos, Izz al Din Haddad", a quien describe como "uno de los artífices" de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí.

"Haddad (...) mantuvo a nuestros rehenes cautivos con extrema crueldad, perpetró actos terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a implementar el acuerdo liderado por el presidente estadounidense (Donald) Trump para desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza", ha asegurado sobre el actual líder de las Brigadas Ezzeldin al Qassam.

El ataque ha sido una "orden" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del propio Katz, ha señalado el tiular de la cartera militar, antes de informar de que "Las FDI y el Shin Bet están implementando eficazmente la política del Gobierno de no tolerar amenazas y neutralizar a (sus enemigos antes de que actúen".

"Continuaremos actuando con firmeza y decisión contra cualquiera que haya participado en la masacre del 7 de octubre. Este es un mensaje claro para todos los asesinos que atentan contra nuestras vidas: tarde o temprano, Israel los alcanzará", ha asegurado.

El balance de palestinos muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 ha aumentado a cerca de 850, según las autoridades gazatíes. Esta cifra se eleva a más de 72.600 muertos y 170.00 heridos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, de acuerdo al balance oficial.