June 7, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners gather to bid farewell to the bodies of several Palestinians, including a child and his father, at al-Shifa Hospital in Gaza City, on June 7, 2026. The victims were killed in Israeli str - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece palestinos han muerto este domingo en distintas acciones militares israelíes en la Franja de Gaza a pesar de la teórica vigencia de un alto el fuego pactado entre las partes.

Uno de los incidentes más graves ha sido el ocurrido en el oeste de la ciudad de Gaza, donde un dron israelí ha matado a cuatro personas, entre ellas una niño, y ha herido a varias más en un ataque contra un vehículo civil, según fuentes palestinas citadas por el diario 'Filastín'.

Cuatro personas más han fallecido y 17 más han resultado heridas en un bombardeo de la aviación israelí sobre una comisaría del oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Un pescador, Mohamed Musa Abú Yiab, ha muerto en un ataque israelí cuando faenaba en el mar, cerca de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Fuerzas israelíes han disparado contra embarcaciones de pesca y han detenido a otros dos pescadores.

Otros dos palestinos han muerto tras un bombardeo israelí perpetrado el sábado en el barrio de Al Zeitun del sureste de la Franja de Gaza y sus cuerpos han llegado al Hospital Al Shifa.

Además, ya son nueve los fallecidos en el bombardeo del sábado de las fuerzas israelíes sobre el campamento de desplazados levantado junto a la oficina de pasaportes de la ciudad de Gaza. La última víctima es una mujer de la familia Yundiya que ha fallecido este domingo por las heridas sufridas.

Asimismo se han informado de intensos bombardeos israelíes de artillería en el campamento de refugiados de Al Bureij. También ha sido golpeado con artillería el norte de la Franja y el este de Jan Yunís, en el sur del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad palestino, dependiente del Gobierno de la Franja de Gaza bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este domingo de que durante la jornada del sábado han muerto diez personas y 36 han resultado heridas como consecuencia e acciones israelíes en el enclave.

En total, desde la entrada en vigor del último alto el fuego el 11 de octubre de 2025 han muerto 961 personas y 3.020 han resultado heridas. Desde el inicio de la última escalada, el 7 de octubre de 2023, son 72.971 los fallecidos y 173.012 los heridos.