O.Próximo.- AMP.- Al menos tres muertos por un ataque de Israel cerca de una escuela de la UNRWA en el norte de Gaza

Archivo - GAZA, Jan. 28, 2026 -- Palestinian girl Malak Khader (1st R) walks at a temporary shelter east of Gaza City, on Jan. 27, 2026. The 9-year-old girl lost her leg and became the sole survivor of her family after the Israeli army bombed a shelter s - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto y varios más han resultado heridos en un ataque perpetrado este martes por el Ejército de Israel sobre las inmediaciones de una escuela gestionada por Naciones Unidas ubicada en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tres personas han muerto a causa de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ha dejado asimismo "numerosos" heridos, sin que las fuerzas israelíes se hayan pronunciado hasta el momento.

El ataque ha tenido lugar en las inmediaciones del colegio Abú Husein, un centro de educación primaria gestionado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y situado en el campamento de desplazados de Yabalia.

Este mismo martes, la Defensa Civil de Gaza han recuperado los cuerpos sin vida de 20 personas en el barrio de Zeitún de ciudad de Gaza, que pertenecen en su mayoría a las familias Salmi y Al Haddad, víctimas de bombardeos de Israel.

Las autoridades gazatíes han cifrado en casi 1.300 los palestinos muertos en el enclave a manos del Ejército israelí desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.