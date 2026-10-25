Al menos tres muertos en un ataque israelí a la Universidad Islámica de Gaza, el segundo esta semana

October 25, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Students Injured in Strike at Islamic University in Gaza.A number of students were injured in a strike inside the Islamic University in Gaza, according to initial reports. Further details abo - Salah Hashem / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han fallecido este domingo como consecuencia de un bombardeo israelí contra el campus de la Universidad Islámica de Gaza, situado en el oeste de la ciudad de Gaza, en un episodio que constituye el segundo ataque de esta semana contra la misma institución y que eleva a diez estudiantes y un profesor los fallecidos, según datos del Ministerio de Educación palestino recogidos por la agencia de noticias Wafa.

La relación de estudiantes fallecidos incluye a nueve menores de entre seis y 16 años, y a un profesor que ha sido identificado como Ahmed Zuhair Abu Auda.

El Ministerio ha destacado el fallecimiento de Fátima al Bayuk, una niña de ocho años que era la única superviviente de su familia, cuyos miembros murieron en un bombardeo contra su vivienda a finales de 2023. La menor ha sucumbido a las heridas sufridas días antes por disparos israelíes al este de Deir al Balá.

En total serían al menos ocho los palestinos muertos durante la jornada del domingo en ataques israelíes, tras sumar, entre otros, un fallecido en un bombardeo israelí en el este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Por otra parte, ha muerto Fausi Salem al Sauarka, de 54 años, en un ataque de un dron cerca del Hospital Hamad, al noroeste de la Ciudad de Gaza. Y en el sur del enclave palestino los hermanos Nabil Ahmed Abú Zayed --25 años-- y Alaa Ahmed Abú Zayed ha muerto en un bombardeo cerca de la clínica japonesa, en Jan Yunis.

Por último, ha muerto Hamdan Salman Abú Amra, de 33 años, muerto en un bombardeo de un dron israelí en Al Mazraa, al este de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Salud gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha elevado este domingo a 74.544 los palestinos fallecidos y a 175.692 los heridos desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023. En las últimas 24 horas el Ministerio ha constatado cuatro muertos y 14 heridos.

Asimismo, han señalado que --de este total-- 1.551 personas han muerto y 5.573 han resultado heridas solo desde el inicio del alto el fuego firmado en octubre de 2025, mientras los hospitales y los equipos médicos siguen afrontando graves dificultades sanitarias y humanitarias en distintos puntos de la Franja.