Imagen de archivo de los escombros en Gaza tras los ataques de Israel. - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto y varios han resultado heridos, entre ellos un niño, a causa de una serie de ataques perpetrados este jueves el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre que ha muerto a raíz de un ataque registrado en un cruce situado en el oeste de la ciudad de Gaza cuando trataba de desplazarse en su bicicleta, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades del enclave.

Posteriormente, fuentes cercanas al asunto han informado de que un hombre ha muerto en un bombardeo que ha alcanzado su tienda de campaña en el norte de Jan Yunis, mientras que el tercero ha fallecido tras el impacto de un proyectil contra el techo de una casa en el campamento de Al Shati.

Varios palestinos, entre ellos un niño, han resultado heridos tras el ataque contra una vivienda en el campamento de Qatr, al noroeste de Jan Yunis, tal y como han indicado estas mismas fuentes.

El Ejército israelí ha anunciado horas más tarde la muerte de dos presuntos integrantes del movimiento islamista palestino en ataques perpetrados en las citadas zonas del enclave.

Se trata de dos hombres identificados como Bilal Ibrahim Salé Raki y Azam Rifat Abed Abdulá, quienes han fallecido en Al Shati y en Jan Yunis respectivamente, según han indicado en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Como en otras ocasiones, las fuerzas israelíes han asegurado que sus objetivos habían promovido ataques contra sus efectivos desplegados en la Franja de Gaza y suponían por ello una "amenaza".

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.438 muertos y 174.447 heridos, si bien aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.