O.Próximo.- AMP.- Al menos tres palestinos muertos y varios heridos en ataques de Israel contra Gaza

Imagen de archivo de una calle de Gaza tras los bombardeos de Israel. - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto y varios han resultado heridos este lunes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza.

Dos personas han muerto en un ataque en la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja. Los heridos han sido trasladados a un hospital de Cruz Roja después de que un dron haya atacado las inmediaciones de una mezquita, según informaciones del diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades de Gaza.

Las víctimas mortales han sido identificadas como Ezeldín Iyad Diab Barhum, de 22 años, y Salaheldín Iyad Abdelhamid Aqel, de 29 años. Horas antes, una mujer palestina ha resultado herida en un tiroteo en Jan Yunis, también en el sur.

Por su parte, el Ejército israelí ha dicho haber alcanzado "objetivos terroristas" dentro del enclave palestino en el marco de sus últimos ataques. Así, ha indicado que se están analizando los resultados de dichos ataques.

Por otra parte, un palestino identificado como Jaledabdel Fatá Yaber ha muerto por la gravedad de las heridas sufridas hace unos días en el norte de la Franja.

Dos personas más han resultado heridas por disparos israelíes en la calle Saladino del barrio de Al Zeitún de la Ciudad de Gaza y en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave palestino, ha resultado herida otra persona en un ataque israelí.

Una mujer ha sido alcanzada por disparos en Mauasi Jan Yunis, en el sur de la Franja, a primera hora de este lunes. Asimismo se ha informado de disparos israelíes al sur de Jan Yunis, de sobrevuelos de drones y bombardeos con artillería.

El domingo murieron cinco personas, incluido un menor que falleció debido a la gravedad de heridas sufridas días antes, según el último balance oficial del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, publicado este lunes.

Las autoridades de la Franja de Gaza han elevado a 1.493la cifra de palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego de octubre de 2025, mientras que 74.382 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.