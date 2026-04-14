O.Próximo.- AMP.- El ministro de Exteriores checo dice que hará "todo lo posible" para trasladar la Embajada a Jerusalén

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, ha reabierto este martes el debate sobre trasladar la Embajada de República Checa de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén, insistiendo en que es una opción que le gustaría ver y valorando las "ventajas prácticas" de este cambio, aunque ha señalado que necesitaría del apoyo interno de su Gobierno.

Macinka ha indicado que quiere sopesar el traslado de la Embajada del país a Jerusalén durante una rueda de prensa junto a su homólogo israelí, Gideon Saar, con motivo de su viaje a Israel en la que ha explicado que esta postura no se debe "solo a su fuerza simbólica", sino también a sus "ventajas prácticas".

"Intentaré hacer todo lo que pueda", ha afirmado el titular de la cartera de Exteriores checo, afín a las políticas del Gobierno liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, si bien ha admitido que necesitaría del apoyo del resto del Ejecutivo.

"Si me preguntas sobre una posible fecha, ahora mismo no te podría responder", ha matizado, recalcando que "no solo" depende de él, sino del resto de los representantes del Gobierno, en particular del apoyo del primer ministro, Andrej Babis, líder del populista de centro-derecha ANO.

Cabe recordar que Macinka lidera el partido motorista AUTO, que representa el ala más extremista del Gobierno de Babis y que reivindica la propiedad de automóviles, el antiambientalismo y el euroescepticismo en República Checa.

Asimismo, el ministro checo ha querido expresar su fuerte respaldo a Israel en su ofensiva contra Líbano y en su apoyo a Estados Unidos en la guerra contra Irán. "Israel es un país civilizado rodeado de enemigos incivilizados. Los líderes liberales no saben a lo que Israel se está enfrentando", ha recalcado.

Posteriormente, se ha reunido con Netanyahu, quien ha catalogado de "representante ejemplar" a Macinka y ha aplaudido la amistad entre ambos países, trasladando también su agradecimiento al primer ministro por "el gran apoyo" a Israel en el marco de los lazos de larga duración entre el pueblo checo y el pueblo judío.

"En el siglo anterior, (República Checa) demostró ser (para Israel) una asociación con gran moral, lo que ha quedado probado con el tiempo. Ahora estamos tratando de elevar la relación a un estatus aún más alto", ha indicado su oficina en un comunicado.