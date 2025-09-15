En un acto con parlamentarios de EEUU, acusa al presidente y "sus ministros comunistas" de "animar a la violencia"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha tachado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "antisemita" y "mentiroso" por reclamar la expulsión de Israel de competiciones deportivas internacionales como represalia por la "invasión" de la Franja de Gaza.

"¿Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto?", ha planteado Saar en un mensaje en redes sociales. Para el jefe de la diplomacia israelí, "Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad".

El ministro de Exteriores de Israel ha lanzado en estos últimos días varias críticas directas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de "animar" a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta ciclista, que considera una "vergüenza" para España.

El presidente del Gobierno, sin embargo, ha reiterado este lunes que la posición del Ejecutivo es "clara y rotunda" en relación al conflicto y ha equiparado las acciones de Rusia con las de Israel. "Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha reclamado.

Saar ha abundado en sus críticas en un discurso ante un grupo de 250 parlamentarios estadounidenses, en la mayor visita a Israel de este tipo hasta la fecha. El ministro ha denunciado que "una turba propalestina saboteó La Vuelta (...) con el apoyo y el aliento del primer ministro español". "Es casi increíble", ha subrayado.

"Sánchez y sus ministros comunistas animan a la violencia y elogian a quienes la cometen también después", ha añadido, recordando que lo ha hecho "solo días después de lamentar carecer de una bomba nuclear para 'frenar a Israel'", en referencia a unas declaraciones del presidente durante el anuncio del paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza.

A juicio del ministro israelí, "la normalización de la violencia política y esta normalización por el primer ministro israelí y sus ministros amenaza a todo lo que representamos" y por tanto, ha añadido, "deben cesar ahora".