O.Próximo.- AMP.- El ministro de Finanzas de Israel asegura que el TPI emitió una orden de arresto contra él

Archivo - June 3, 2024, West Jerusalem, Israel: Israel's Finance Minister Bezalel Smotric addresses the relatives of Israelis being held hostage during the rally. Relatives and friends of Israelis held hostage by Palestinian Hamas militants in the Gaza St - Europa Press/Contacto/Saeed Qaq - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha asegurado este martes que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido una orden de arresto contra él, sin especificar las causas, y ha subrayado que este paso supone "una declaración de guerra".

"Emitir órdenes de arresto contra el primer ministro, el ministro de Defensa y el ministro de Finanzas es una declaración de guerra. La Autoridad Palestina es la que inició la guerra y, por lo tanto, recibirá guerra", ha amenazado. "Prometo a todos nuestros enemigos que esto es solo el principio", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

Smotrich ha emitido poco después una orden para demoler la localidad beduina de Jan al Ahmar, al este de Jerusalén, tras denunciar que esta orden de arresto es resultado de los esfuerzos de la Autoridad Palestina para que el TPI actúe contra líderes israelíes por sus acciones en los Territorios Palestinos Ocupados.

Así, pese a no desvelar los cargos que se le imputan, ha ensalzado sus labores para levantar "más de cien nuevos asentamientos" en Cisjordania, unas acciones que violan el Derecho Internacional, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

"Como Estado soberano e independiente, no aceptaremos dictados hipócritas de organismos sesgados que habitualmente se posicionan contra el Estado de Israel, contra nuestros derechos bíblicos, históricos y legales en nuestra patria, y contra nuestro derecho y deber de defendernos y lograr seguridad", ha apostillado.

Por su parte, un portavoz de la Fiscalía del TPI ha declinado pronunciarse sobre las palabras de Smotrich y ha recordado en declaraciones a Europa Press que las regulaciones del tribunal recogen que las solicitudes para la emisión de órdenes de arresto o citaciones a declarar "están clasificadas bajo secreto de sumario, a menos que los jueces del TPI autoricen lo contrario".

"Por este motivo, la oficina del fiscal del TPI no puede hacer comentario sobre cuestión alguna relacionada con cualquier presunta aplicación de una orden de arresto", ha remachado.

El tribunal ya emitió en noviembre de 2024 sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.