MSF condena que Israel no abra una investigación por las muertes de sus trabajadores en ataques en Gaza

February 21, 2024, Khanyunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: A view of a damaged building, belonged to medical charity Doctors Without Borders (MSF), following the Israeli attack in al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza on February 21, 2024. Medical charity say - Europa Press/Contacto/Naaman Omar

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha condenado este jueves que la Justicia militar israelí haya decidido no abrir una causa por la muerte de sus trabajadores en ataques perpetrados en la Franja de Gaza en 2023 y 2024, instando a que los casos sean revisados por un órgano de investigación imparcial.

"El personal de MSF y sus familiares han muerto. Se conocen sus nombres. Se comunicó su ubicación. Se identificaron sus vehículos. Siempre hemos sostenido que todos los indicios apuntan a una clara responsabilidad del Ejército israelí en los ataques mortales. Y, sin embargo, los responsables de sus muertes se han negado a llevar a cabo cualquier investigación penal", ha lamentado en un comunicado.

La ONG ha instado a que los casos --que involucran múltiples ataques contra un convoy humanitario en ciudad de Gaza en noviembre de 2023, que se saldaron con dos muertos, y otro en febrero de 2024 contra un refugio en Jan Yunis en el que murieron otras dos y seis resultaron heridas-- sean revisados por un "órgano de investigación imparcial" tras "dos años de silencio" desde que presentara su solicitud ante la Justicia israelí.

En este sentido, la organización ha apuntado que esto deja en evidencia que "no hay perspectivas de que se exijan responsabilidades dentro del sistema jurídico israelí" ni por la muerte de sus trabajadores ni por "el genocidio que Israel sigue cometiendo contra los palestinos".

"La decisión de 'archivar' estos incidentes debe entenderse en su contexto adecuado: en Gaza han sido asesinados decenas de miles de palestinos. Se han destruido centros sanitarios. Se han atacado convoyes humanitarios. Periodistas, personal médico, personal de la ONU y trabajadores humanitarios han sido asesinados en un número sin precedentes en ningún conflicto reciente", ha argüido.

Los 15 miembros del personal sanitario de MSF muertos en el enclave palestino por ataques israelíes desde octubre de 2023 son "solo una fracción de los 1.700 trabajadores sanitarios que han perdido la vida en ese periodo" en un contexto de ataques constantes contra "civiles" que se llevan a cabo "con impunidad", según la ONG.

"MSF reafirma lo que ha venido afirmando desde el inicio de esta violencia: no existe ningún objetivo militar que justifique el sacrificio masivo de civiles. Y no hay ninguna revisión militar interna que pueda sustituir a una rendición de cuentas genuina, independiente e imparcial", ha indicado.

La ONG ha afirmado además que no permitirá que las muertes en Gaza de sus compañeros, trabajadores humanitarios o civiles "quedan archivadas como inevitabilidades procesales". "Merecíais protección. Merecéis justicia", ha zanjado.

CONDENA DE LA ONG WORLD CENTRAL KITCHEN

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron el miércoles por primera vez que dispararon en enero de 2024 contra el coche en el que quedó atrapada la niña de 6 años Hind Rajab, en la Franja de Gaza, y anunciaron una investigación tras dos años negando su participación en uno de los episodios más documentados de los cruentos ataques que han lanzado sobre el enclave palestino.

Las autoridades castrenses informaron además de que revisaron otros sonados ataques de las tropas israelíes, entre ellos el que mató a siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) en abril de 2024 o los citados ataques contra el personal de MSF.

En ambos casos, la Justicia militar israelí decidió no abrir ninguna diligencia adicional ni investigación penal, una decisión que también ha sido rechazada por la ONG liderada por el chef español José Andrés, que ha asegurado que la decisión es "inconsistente con toda la verdad y profundamente ofensiva", instando a que sea revisado por una "comisión independiente".

"Las FDI sabían que nuestro equipo en Gaza estaba desarmado y no representaba una amenaza para nadie. Durante los múltiples ataques aéreos prolongados, tuvo visibilidad total de nuestros vehículos humanitarios claramente identificados", indicó en un comunicado.

Asimismo, la ONG denunció que las autoridades israelíes "conocían de antemano los movimientos, identidades y actividades" de su equipo. "La investigación militar mezcla diferentes cronologías y eventos, ensombrece el relato y desvía la responsabilidad por la conducta ilegal de las FDI", señaló.

El Ejército llegó a admitir que varios fallos graves llevaron a los militares a creer erróneamente que un combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) viajaba en el convoy, si bien argumentó que WCK no informó a las tropas sobre la presencia de personal de seguridad armado en los vehículos y que estos se desviaron de la ruta acordada con las autoridades, lo que contrasta con la postura de la ONG.