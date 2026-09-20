O.Próximo.- AMP.- Muere un ciudadano israelí en un tiroteo atribuido a un palestino en el oeste de Cisjordania

Archivo - Militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cerca de la frontera con Líbano - IGNACIO TUDA/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano israelí ha muerto este domingo como consecuencia de las graves heridas sufridas por los disparos efectuados por un palestino cerca del asentamiento de Halamish, en el oeste de Cisjordania.

La víctima, de unos 30 años, se encontraba dentro de su coche en un área natural cuando el asaltante ha abierto fuego contra un grupo de bañistas y ha huido. La Policía ha confirmado la muerte poco después de su traslado a un hospital.

Precisamente, el asaltante ha sido detenido en un hospital en el área de Ramala, no muy lejos de donde ha tenido lugar el incidente, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel hayan desplegado tropas adicionales para ayudar a la Policía a dar con él, informa el diario 'The Times of Israel'.

El asaltante huyó al centro médico después de resultar herido durante la persecución de las fuerzas de seguridad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha lamentado lo ocurrido en un mensaje en sus redes sociales y ha advertido de que "ningún terrorista está a salvo" y todos ellos acabarán por ser responsabilizados de sus acciones, ya sea en la Franja de Gaza, Cisjordania, o Líbano.

Netanyahu ha informado de que las fuerzas de seguridad israelíes están haciendo todo lo posible para dar con el paradero del "miserable terrorista" que perpetró este ataque. "Con todos saldaremos cuentas", ha reiterado.

Asimismo, ha trasladado que ha dado instrucciones a las FDI y al Shin Bet --el servicio interior de seguridad e Inteligencia-- para que refuercen su presencia y actúen en todo el territorio, incluidos cierres, operaciones ofensivas y arrestos "para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de Israel".

"He dado orden de demoler de inmediato la casa del terrorista", ha dicho Netanyahu, sin dar más detalles acerca del sospechoso y su lugar de origen.