Muere un niño en un nuevo bombardeo de un dron de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

June 23, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian children cool themselves with water amid a heatwave near tents sheltering displaced families in the al-Zarqa area east of Gaza City on June 23, 2026. Residents continue to struggle w - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

Las autoridades gazatíes elevan a cerca de 1.030 los muertos en ataques israelíes desde la entrada en vigor del pacto

Hamás denuncia una "guerra sistemática" de Israel contra la infancia palestina en Gaza, tras el informe de una comisión de la ONU

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un niño palestino ha muerto este miércoles a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por un dron del Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el niño, identificado como Ahmed Mohsen al Raqab, ha sido alcanzado en un ataque contra el campamento de Al Taibé, en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, un bombardeo que ha dejado además varios heridos.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado la muerte de Al Raqab y ha resaltado que el suceso es parte de "la guerra sistemática de la ocupación contra los niños palestinos en la Franja de Gaza". Así, ha acusado a Israel de "atacar y asesinar de forma deliberada a los niños".

Así, ha recalcado que el suceso "tiene lugar un día después de un informe de Naciones Unidas acusando a la ocupación de cometer un genocidio contra los niños de Gaza", al tiempo que ha resaltado que "más de 20.000 niños palestinos" han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Esto demuestra, más allá de toda duda, que los ataques y asesinatos de niños se perpetran de forma deliberada y sistemática, como parte de una política destinada a exterminar a los componentes del pueblo palestino", ha señalado el grupo islamista, que ha reclamado acciones "inmediatas" de la comunidad internacional para "detener la guerra de exterminio y hacer que los líderes de la ocupación rindan cuenta".

El informe mencionado por Hamás fue publicado el martes por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que volvió a acusar al Gobierno israelí de "cometer un genocidio" y "crímenes atroces" contra niños palestinos, que habrían sido objeto de las acciones del Ejército israelí "de forma deliberada".

El Ministerio de Exteriores israelí cargó con dureza contra el organismo tras la publicación del informe, que describió como "una pieza de propaganda tan indignante como las anteriores", al tiempo que incidió en que la comisión "es un mecanismo fundamentalmente sesgado cuyo único objetivo es señalar y vilipendiar a Israel, en lugar de buscar la verdad".

"Utilizando la demagogia de los libelos de sangre modernos para difamar a Israel, la comisión oculta activamente pruebas claras de atrocidades terroristas", dijo la cartera. "Borra por completo a los niños israelíes que fueron brutalmente asesinados, secuestrados y atacados por Hamás, al tiempo que ignora el uso cínico que hace Hamás de niños palestinos como escudos humanos y peones de guerra", añadió.

"La comisión tampoco cuenta con ningún mecanismo de verificación creíble para sus afirmaciones", manifestó el Ministerio de Exteriores israelí, que rechazo "de plano" esta "última farsa difamatoria". "La hipocresía de la comisión es total: en su obsesión por vilipendiar a Israel, los niños israelíes asesinados y secuestrados por Hamás simplemente no importan", zanjó, en una serie de mensajes publicados a través de redes sociales.

EL GOBIERNO PALESTINO PIDE "RENDICIÓN DE CUENTAS" POR LAS ACCIONES DE ISRAEL

Por contra, el Gobierno palestino aplaudió el informe y pidió a la comunidad internacional "acciones inmediatas" para que las autoridades de Israel "rindan cuentas", argumentando que el texto "supone un testimonio internacional documentado sobre la magnitud de la tragedia humanitaria que sufren los niños palestinos". "Da pruebas legales serias que revelan la extensión de los crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación y las milicias de colonos contra nuestros niños", arguyó.

La cartera denunció que "las fuerzas de ocupación y las milicias de colono atacan a diario a niños palestinos, tratándolos como objetivos legítimos mientras cometen asesinatos, hambre, desplazamiento forzoso, arrestos arbitrarios, torturas, violencia sexual, negación de la atención sanitaria y la educación, y destrucción de los pilares de una vida normal". "Además, sus padres y familiares son asesinados, dejando a miles de huérfanos, lo que deja unas devastadoras cicatrices humanitarias y psicológicas a una generación de niños palestinos", manifestó.

De esta forma, destacó además que las conclusiones del informe "confirman" que Israel "cometió crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", con "una documentación exhaustiva de los efectos catastróficos de los crímenes israelíes, incluido el genocidio, sobre toda una generación de niños palestinos". "Esto exige una acción internacional urgente acorde con las responsabilidades legales y morales que incumben a la comunidad internacional", apostilló.

Por otra parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo miércoles a 1.029 los palestinos muertos a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, incluidos dos durante la jornada del martes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que en este periodo se han documentado además 3.294 heridos, así como 785 cadáveres recuperados en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del acuerdo.

Por último, ha puntualizado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.041 "mártires" y 173.402 heridos, si bien ha agregado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.