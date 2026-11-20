November 18, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians Struggle to Keep Warm Amid Destruction in Jabalia.JABALIA, GAZA, PALESTINE - NOVEMBER 18, 2026: Displaced Palestinians living in tents set up among the rubble of their - Salah Hashem / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este viernes a causa de un nuevo ataque perpetrado por un dron del Ejército de Israel en los alrededores de un campamento de refugiados situado en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha dejado un muerto, identificado como Diab Isa Radi, según el diario 'Filastin'. Asimismo, varios palestinos han resultado heridos en otro ataque de un dron contra los alrededores de la sede de la Compañía de Distribución Eléctrica en los alrededores de la ciudad de Gaza (norte).

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre el ataque, ha anunciado sin embargo la muerte de tres presuntos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en varios bombardeos lanzados en los últimos días contra el enclave costero.

Así, ha especificado que entre ellos figura un hombre identificado como Ahmed abú Armana, del que dice que era "un comandante de la Fuerza Nujba en la Brigada de Campos Centrales de Gaza". Los otros dos muerto son Nusirat Abdelrauf Naim Abdelhai Nabhan, 'número dos' de esta misma fuerza de élite de Hamás' que habría participado en los ataques del 7 de octubre de 2023; y Zaar al Uadiya, comandante de la Fuerza Nujba en la ciudad de Gaza.

"A lo largo de la guerra, y especialmente en fechas recientes, los terroristas impulsaron planes terroristas contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los ciudadanos del Estado de Israel, además de trabajar para restablecer las capacidades de las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza", ha argumentado, antes de resaltar que de esta forma los sospechosos "violaron sistemáticamente el alto el fuego".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a más de 1.660 los palestinos muertos a causa de ataques ejecutados por Israel pese al alto el fuego, mientras que aseguró que desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado más 74.700 muertos.