Muere un palestino y decenas resultan heridos en un bombardeo de Israel contra el norte de Gaza

09 October 2026, Palestinian Territories, Gaza: Palestinians inspect their belongings amid the rubble of damaged residential buildings following an Israeli air-strike on a house in the Sabra neighbourhood, south of Gaza City. The strike reportedly killed - Bilal Osama/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto y varias decenas han resultado heridos este jueves por un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha sido ejecutado por un dron y ha alcanzado a un grupo de personas que estaban frente a la escuela Ibad al Rahman, en la calle Al Jalaa, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre este bombardeo.

Asimismo, las autoridades de la ciudad de Gaza han anunciado el hallazgo del cadáver de una persona en la calle Rashid y han afirmado que el cuerpo ha sido entregado a las autoridades hospitalarias, sin más detalles por ahora, tal y como ha informado el diario palestino 'Filastin'.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo jueves a 1.505 los palestinos muertos y a 5.332 los heridos por ataques ejecutados por Israel contra el enclave desde el alto el fuego, incluidos cuatro fallecidos y nueve heridos durante las últimas 24 horas.

Además, el Ministerio de Sanidad gazatí ha dicho que han sido recuperados 838 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo. En la actualidad se encuentran desplegadas en la conocida como 'línea amarilla', que en un origen cubría más del 50% del territorio, si bien ahora se extiende a más del 60% de la Franja.

Por último, ha recalcado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.396 muertos y 175.449 heridos.

Por su parte, el Ejército israelí ha anunciado este mismo jueves la destrucción de un túnel de "aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud" situado en la 'línea amarilla' en el sur de la Franja de Gaza y que incluía "dormitorios usados por terroristas de Hamás", en el marco de las labores para "limpiar la zona de infraestructura terrorista".