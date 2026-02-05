O.Próximo.-AMP.-Muere un palestino por disparos de Israel en el sur de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre

Archivo - December 13, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Several wounded and dead arrived at Al-Shifa Hospital in Gaza following an Israeli airstrike on a car west of Gaza City, December 13, 2025,Image: 1058917893, License: Rights-manage - Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este jueves por disparos efectuados por el Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que el hombre, identificado como Bahaa Muhamad al Fajm, ha sido tiroteado en Bani Suheila, al este de Jan Yunis.

Tras ello, el Ejército de Israel ha indicado a través de un mensaje publicado en redes sociales que sus tropas en el sur de Gaza "identificaron a un terrorista en el área de la 'línea amarilla' que se acercaba a las fuerzas de una forma que representaba una amenaza inmediata".

"Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas atacaron y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza", ha señalado en un comunicado, antes de subrayar que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están desplegadas en la región de conformidad con el acuerdo (de octubre) y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Un portavoz de Protección Civil en Gaza ha denunciado durante la jornada que el acuerdo de octubre "no ha generado cambios sobre el terreno" y ha agregado que "la guerra no se ha detenido, con la población siendo asesinada de forma sistemática", al tiempo que ha acusado a Israel de usar "justificaciones inválidas" para mantener sus ataques.

"Hay muchas víctimas en la 'línea amarilla' --a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo-- y estamos recibiendo informaciones sobre desaparecidos", ha dicho. "El mundo debe proteger a la humanidad en la Franja de Gaza y garantizar el derecho a la vida de niños y mujeres", ha zanjado.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han elevado este jueves a 71.851 los muertos y a 171.626 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 574 fallecidos y 1.518 heridos --a los que se suman 717 cadáveres recuperados de zonas de las que se retiraron las fuerzas israelíes-- desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.