O.Próximo.- AMP.- Muere un palestino por un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Archivo - Un joven empuja una la silla de una mujer tras un ataque israelí en Gaza. - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este viernes a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes locales citadas por la agencia palestina WAFA han indicado que las tropas israelíes han abierto fuego contra una zona situada al norte de Jan Yunis (sur), matando a una persona e hiriendo a tres. El fallecido ha sido identificado como Fadi al Abadia, según el diario 'Filastin', sin que el Ejército se haya pronunciado sobre el suceso.

Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado un comunicado este mismo viernes para anunciar la muerte de un supuesto miembro de Hamás identificado como Muhamad Mahmud Murshad al Qadi, al que acusa de ser parte del brazo armado del grupo y de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.

"El terrorista asaltó el puesto de Sufa durante la masacre del 7 de octubre y encabezó el ataque. Durante la guerra, participó en la retención en el área de Rafá de rehenes tomados por Hamás", ha especificado, antes de manifestado que "violó sistemáticamente" el acuerdo de alto el fuego con sus recientes actividades en Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí elevó el miércoles a 1.334 los palestinos muertos y a 4.429 los heridos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 73.470 muertos y 174.540 heridos.