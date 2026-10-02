O.Próximo.- AMP.- Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

September 22, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians inspect damage after an Israeli strike hit a home belonging to the Kraim family in the al-Tuffah neighborhood, east of Gaza City, on September 22, 2026, as families in the area - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este viernes a causa de un nuevo ataque del Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un dron israelí ha alcanzado a un grupo de personas cerca del cruce de Ansar, al oeste de la ciudad de Gaza. El fallecido ha sido identificado como Ibrahim Munir al Masri, según el diario 'Filastin'.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado por ahora sobre el ataque, ha anunciado sin embargo la muerte de un presunto francotirador de Hamás en un bombardeo ejecutado a última hora del jueves contra Jan Yunis, en el sur del enclave.

Así, ha apuntado en un breve comunicado que el hombre, al que identifica como Tamer Hamaida, "promovió planes terroristas y operaciones de francotirador contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ciudadanos del Estado de Israel".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a cerca de 1.440 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.000 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.