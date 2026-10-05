Muere un palestino tiroteado por las fuerzas de Israel durante un supuesto atropello en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este lunes tras ser tiroteado por las fuerzas de seguridad de Israel tras un supuesto intento de atropello intencionado en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón, según han denunciado las autoridades palestinas.

La Autoridad General de Asuntos Civiles palestina ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que un palestino ha muerto y dos han resultado heridos, entre ellos uno de gravedad, por disparos de las fuerzas israelíes cerca de Bani Naim. Por ahora no han trascendido las identidades de los heridos, pero fuentes médicas han revelado que el fallecido es Mahmud Hani Adeis, de 41 años de edad y originario de la cercana localidad de Yatta, al sur de Hebrón.

Un testigo presencial citado por la televisión qatarí Al Yazira ha asegurado que el ahora fallecido estaba conduciendo un vehículo cerca de la entrada de Bani Naim cuando los militares israelíes "acribillaron el coche a balazos".

El Ejército israelí ha apuntado a "un intento de robo de coche" en la zona y ha agregado que militares desplegados en el lugar "identificaron un vehículo que circulaba de forma sospechosa con tres sospechosos en su interior". "El conductor aceleró y chocó contra el vehículo de las fuerzas", ha detallado.

Así, ha resaltado que los soldados abrieron fuego contra el vehículo, alcanzando a sus ocupantes. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado operaciones de búsqueda y bloqueos en las localidades cercanas", ha dicho en su comunicado, en el que ha subrayado que el suceso se saldó sin bajas entre sus fuerzas.

Abdulrahman Shadid, alto cargo del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha denunciado que el fallecido fue "ejecutado" por las tropas israelíes en Bani Naim, en lo que ha descrito como "una extensión del aumento de los crímenes de la ocupación contra el pueblo palestino".

"El terrorismo de la ocupación no tendrá éxito a la hora de quebrar la voluntad de nuestro pueblo o empujarlo al desplazamiento y a renegar de sus derechos y su tierra", ha manifestado, antes de pedir a los palestinos de Cisjordania que "aumenten su movilización" y "hagan frente a los crímenes de la ocupación y sus colonos", según un comunicado publicado por el grupo islamista.

Más tarde ha surgido una nueva polémica tras la difusión de una imagen en la que se puede ver a dos militares israelíes haciéndose una fotografía posando junto al cuerpo del palestino fallecido.

"NEUTRALIZADO" UN PALESTINO EN CISJORDANIA

Por otra parte, el Ejército de Israel ha señalado en un breve comunicado que "un terrorista armado con un cuchillo" ha sido "neutralizado" por "un civil israelí" durante un incidente en el que ha sido incendiado un vehículo en un asentamiento en Cisjordania.

Asimismo, ha puntualizado que las fuerzas de seguridad han lanzado una operación para intentar capturar a un segundo sospechoso que habría estado implicado en el incidente, sin que por ahora haya más detalles al respecto. Igualmente, se desconoce si el primer palestino está muerto o herido.

Las autoridades palestinas han denunciado además la muerte de un hombre de 45 años después de que el vehículo en el que era trasladado el domingo a un hospital fuera retenido en un puesto de control del Ejército israelí en Enab, al este de la ciudad cisjordana de Tulkarem.

La Media Luna Roja palestina ha afirmado que sus equipos recibieron una alerta sobre un paciente en estado crítico en el puesto de control y ha agregado que sus equipos intentaron realizarle un masaje cardiopulmonar después de que sufriera un infarto, si bien falleció en el lugar, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El fallecido ha sido identificado como Raafat Jairi abú Jalil, quien era capitán de la Autoridad de Formación Militar Palestina. El cuerpo fue trasladado a un hospital de Tulkarem, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre el suceso.

Estos incidentes han tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.