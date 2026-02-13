O.Próximo.- AMP.- Muere una persona y varias resultan heridas a causa de un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano

Archivo - BEIRUT, Sept. 23, 2025 -- A car destroyed in an Israeli airstrike is seen in Bint Jbeil, Lebanon, Sept. 22, 2025. Five people, including three children, were killed and two others injured on Sunday afternoon when an Israeli drone strike hit a m - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han denunciado este jueves la muerte de una persona a consecuencia de un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra la localidad de At Tiri, en el sur del país, pese al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, pactado tras más de un año de combates entre las fuerzas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así lo ha señalado el Ministerio de Sanidad en un comunicado difundido por la agencia de noticias libanesa NNA, que ha identificado a la víctima como Mehdi Hasán Shaito. Según sus informaciones, el ataque ha sido ejecutado contra un vehículo que circulaba en este municipio situado en la gobernación de Nabatiye y ha dejado varios heridos.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado que el muerto era "un terrorista" que "intentaba restaurar la infraestructura militar de Hezbolá" en At Tiri.

"Las acciones de este terrorista suponían una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", ha señalado, en referencia al alto el fuego. "Las FDI continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha zanjado.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.