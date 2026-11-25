November 25, 2026, Gaza, Palestine, State of: GAZA Gaza, PALESTINE - NOVEMBER 25, 2026: Residents inspect the damage following an Israeli airstrike on a residential apartment in Al-Shati refugee camp, west of Gaza City, early Wednesday. The strike killed - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo del Servicio de Seguridad Interna de la Franja de Gaza ha muerto este miércoles junto a su esposa y sus dos hijas adolescentes a causa de un bombardeo de Israel contra el norte del enclave, según han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio del Interior gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que uno de los muertos es Muhamad Mayid abú al Auf, director del Servicio de Seguridad Interna en la gobernación de Gaza Norte. Las otras tres víctimas son su esposa y sus dos hijas de 13 y 15 años.

Así, la cartera ha afirmado que Israel cometió "una horrible masacre" al bombardear la vivienda de Al Auf en el campamento de refugiados de Al Shati, situado al oeste de a ciudad de Gaza, al tiempo que ha acusado a las autoridades israelíes de "intentar socavar el aparato de seguridad en la Franja para propagar el caos en la sociedad palestina".

"Responsabilizamos a la comunidad internacional, así como a los mediadores y garantes del acuerdo de alto el fuego, por su silencio ante los continuos crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", ha sostenido, antes de esgrimir que "esta es una actitud que alienta a la ocupación a intensificar su brutalidad día tras día".

En este sentido, ha responsabilizado igualmente a la comunidad internacional y a los mediadores del alto el fuego, en vigor desde octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza, sobre "las consecuencias y repercusiones de los intentos de la ocupación por sembrar el caos en la Franja".

La cartera ha pedido por ello "medidas urgentes y efectivas para impedir que la ocupación siga cometiendo crímenes contra civiles inocentes en la Franja de Gaza", al tiempo que ha aplaudido la labor de las fuerzas de seguridad y sus esfuerzos para "preservar la seguridad de los ciudadanos" y "proteger la paz civil y social" en el enclave.

Posteriormente, el Ejército de Israel ha reivindicado la autoría del ataque y ha destacado que Abú al Auf "era una figura importante en la organización terrorista y servía como fuente clave de experiencia en los esfuerzos por obstaculizar las operaciones antiterroristas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza".

"El aparato de seguridad interna de Hamás se valía de sus funciones para mantener el control sobre Gaza a costa de la población local", ha manifestado, antes de apuntar que "dicho aparato ha sido responsable de la ejecución de opositores a Hamás y de la gestión de centros de tortura destinados a reprimir las protestas contra el dominio de la organización".

"El terrorista fue eliminado con el fin de neutralizar la amenaza que representaba", ha puntualizado en un comunicado publicado en redes sociales tras el bombardeo, perpetrado apenas un día después de que el Ejército de Israel matara al responsable del aparato de seguridad interna de Hamás, Naim Muhamad abú Nahal, en un ataque en la ciudad de Gaza, en el marco del aumento de los bombardeos contra la Franja a pesar del citado alto el fuego.

CONDENA POR PARTE DE HAMÁS

Por su parte, Hamás ha condenado el bombardeo a través de un comunicado, en el que ha hecho hincapié en que "los continuos asesinatos de personal de seguridad y de la Policía en la Franja de Gaza por el Gobierno de ocupación fascista constituyen una violación adicional del Derecho Internacional Humanitario".

El grupo islamista palestino ha sostenido que estos ataques demuestran "la persistencia" de Israel a la hora de "continuar con sus planes de exterminio, sus intentos de socavar el sistema de seguridad, sembrar el caos y la anarquía, y destruir todos los aspectos de la vida en la Franja, a pesar de la firma del acuerdo de alto el fuego bajo auspicios internacionales".

Así, ha incidido en que el bombardeo supone "una nueva masacre" y "un crimen brutal" que enmarca en "la guerra de exterminio y la agresión continua contra el pueblo palestino en la Franja". Por ello, ha esgrimido que es necesario que los países de la región y la comunidad internacional intervengan para "detener estos crímenes constantes contra civiles inocentes".

Las autoridades de la Franja de Gaza cifraron el lunes en cerca de 1.680 los palestinos muertos a causa de estos ataques pese al acuerdo, enmarcado en el pacto aceptado por Israel y Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Asimismo, destacaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.715 muertos y 176.139 heridos.