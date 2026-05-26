O.Próximo.- AMP.- Mueren cinco palestinos en un ataque de Israel en un campo de refugiados de Gaza pese al alto el fuego

April 30, 2026, Gaza, Palestine: (INT) Family members of victims of today's alleged Israeli airstrikes at Al-Shifa Hospital react on April 30, 2026 in Gaza City, Gaza. There have been a series of recent incidents in which Israeli forces have deployed dead - Europa Press/Contacto/Mohammed Skaik

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco palestinos han muerto este martes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Maghazi, situado en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha alcanzado a un grupo de personas que se encontraba en el campamento, dejando varios heridos de diversa consideración, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo martes que al menos 906 personas han muerto y 2.747 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, incluidos dos muertos y 34 heridos durante el último día.

Asimismo, ha señalado que hasta la fecha se han recuperado 781 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo, entre ellos cuatro durante las últimas 24 horas. En la actualidad se encuentran desplegadas en la llamada 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del enclave costero.

Por último, ha recalcado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.803 fallecidos y 172.855 heridos, si bien ha remarcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.