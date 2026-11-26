MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco palestinos, entre ellos el viceministro de Educación de la Franja de Gaza, han muerto en varios bombardeos ejecutados en las últimas horas por el Ejército de Israel contra el enclave, a pesar del acuerdo de alto el fuego acordado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

El Ministerio de Educación gazatí, en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que uno de los muertos es el viceministro de la cartera, Jaled Mahmud abú Nada, quien ha fallecido junto a su esposa en un bombardeo israelí contra Deir al Balá, en el centro de la Franja.

"Abú Nada cayó mártir junto a su esposa, en un nuevo crimen de la ocupación israelí contra el pueblo palestino", ha dicho, antes de recalcar que se enmarca en los "ataques deliberados y continuos contra la educación" en Gaza, objetivo de "una agresión sistemática" en medio de "un vergonzoso silencio internacional".

"Estos crímenes incluyen el asesinato de cientos de docentes y decenas de miles de estudiantes, la destrucción de instituciones educativas y el asesinato de cientos de académicos, científicos e investigadores", ha especificado, al tiempo que ha agregado que la muerte de Abú Nada y su esposa supone "una flagrante violación de todas las leyes y normas humanitarias e internacionales".

Por otra parte, al menos tres palestinos han muerto y varios han resultado heridos en otro ataque israelí contra el campamento de refugiados de Al Shati, situado al oeste de la ciudad de Gaza, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Tras ello, el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, han reivindicado la "eliminación" de Abú Nada, de quien han dicho que "gestionaba la cartera de Economía y Educación de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza".

"Esta operación selectiva se suma a una serie de operaciones recientes llevadas a cabo contra agentes y altos cargos de la organización", ha dicho, después de la muerte de dos altos cargos de los servicios de seguridad interna en sendos bombardeos ejecutados el martes y el miércoles en Gaza.

"En el último mes, cerca de 80 terroristas de Hamás han sido eliminados. Nuestras fuerzas seguirán frustrando sus planes y ajustando cuentas con cada uno de los terroristas de la organización", han esgrimido.

En este sentido, Netanyahu y Katz han ahondado en que "ningún terrorista es inmune, y nadie en la cúpula de Hamás logrará escapar". "Seguiremos persiguiendo a nuestros enemigos y defendiendo la seguridad de los ciudadanos de Israel", han apostillado a través de un comunicado conjunto.

El Ejército israelí ha remarcado además que "Abú Nada era responsable de gestionar el sistema bancario y de inversiones de Hamás", cargo desde el que "destinaba fondos a actividades terroristas y al fortalecimiento de las capacidades militares de Hamás, mientras los habitantes de Gaza pagaban las consecuencias".

"El Buró Político de Hamás es el órgano de toma de decisiones político-estratégicas del movimiento Hamás y, además, actúa como la máxima autoridad ejecutiva en la región", ha manifestado, antes de insistir en que "el terrorista fue eliminado para neutralizar la amenaza que representaba".

CONDENA DE HAMÁS

Por contra, Hamás ha denunciado el bombardeo israelí y ha reseñado que el ataque "constituye un nuevo crimen que se suma al historial de la ocupación, caracterizado por ataques contra civiles, personal educativo, viviendas y barrios residenciales en la Franja", según un comunicado publicado por el grupo islamista palestino.

Así, ha incidido en que "la persistencia (por parte de Israel) en la política de asesinatos sistemáticos y ataques contra residencias civiles supone una violación continua del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, así como una infracción flagrante del Derecho Internacional, el Derecho Humanitario y todas las normas y convenciones internacionales".

El grupo ha apuntado por ello a la comunidad internacional por su "silencio" y su "incapacidad para detener la agresión", antes de ahondar en que esta postura "sigue dando una cobertura y apoyo a la ocupación, que se ve alentada a persistir en su política de asesinatos y ataques contra los civiles".

En esta línea, ha argüido que el hecho de que Israel lance ataques contra "personal educativo" en Gaza supone "un crimen atroz que revela su verdadero rostro y refleja la continuidad de sus políticas fascistas", antes de subrayar que Abú Nada "representaba un modelo nacional y educativo ejemplar" y tras "dedicar su vida al servicio y desarrollo del sistema educativo".

"Contribuyó a fortalecer la resiliencia de las instituciones educativas en la Franja de Gaza bajo las circunstancias excepcionales que atraviesa el pueblo palestino", ha puntualizado. "Con su martirio, la sociedad palestina y la comunidad educativa pierden a una figura reconocida por su sinceridad y dedicación al servicio de la patria y de su pueblo", ha lamentado.

Por último, ha resaltado que esta situación "no doblegará la voluntad del pueblo palestino ni lo disuadirá a la hora de defender sus derechos legítimos". "La sangre de las víctimas y de los mártires permanecerá como testimonio del sufrimiento humano que padece el pueblo palestino", ha apostillado el grupo islamista en su comunicado.

Las autoridades de la Franja de Gaza han cifrado este mismo jueves en más de 1.700 los palestinos muertos a causa de estos ataques pese al acuerdo, enmarcado en el pacto aceptado por Israel y Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Asimismo, han destacado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.772 muertos y 176.298 heridos.