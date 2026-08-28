Mueren cuatro palestinos, incluidos tres de una misma familia, por ataques de Israel contra Gaza

Archivo - April 29, 2026, Palestine, Gaza: (INT) Funeral Held for Paramedic Killed in Northern Gaza Strip. April 29, 2026, Gaza, Palestine: People react as they attend the funeral of paramedic Ibrahim Saqr during funeral rites held at Al-Shifa Medical Com - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos, entre ellos tres de una misma familia, han muerto este viernes a causa nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que un primer ataque ha alcanzado a un grupo de agricultores en la localidad de Al Qarara (sur), matando a tres de ellos, un balance que ha sido confirmado por fuentes médicas del Hospital Naser, tal y como ha recogido el diario 'Filastin'.

Posteriormente, un segundo ataque perpetrado contra el barrio de Al Saqira, en la ciudad de Gaza (norte), ha matado a una persona, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos de estos bombardeos.

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado en su último balance que más de 1.300 palestinos han muerto por ataques de las tropas israelíes desde la entrada en vigor del citado acuerdo de alto el fuego con Israel.

Además, subrayaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.438 muertos y 174.447 heridos, si bien remarcaron que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.