Archivo - Imagen de archivo de un militar israelí en Cisjordania. - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz/Jna Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos y un ciudadano israelí han muerto en un enfrentamiento entre colonos y residentes de la localidad de Tell, cerca del asentamiento de Havat Gilad, al sur de la ciudada cisjordana de Nablús.

El Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado en un comunicado la muerte de cuatro personas y ha indicado que otras cuatro han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, después de que un grupo de colonos atacara varias viviendas en el este de la ciudad, según informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA.

Así, un portavoz del Ministerio ha afirmado que varios militares y colonos israelíes habrían abierto fuego de forma "indiscriminada" contra civiles palestinos residentes de la zona y ha detallado que los palestinos fallecidos son dos hermanos y sus primos. Además, ha acusado a las fuerzas israelíes de convertir la ciudad en una "zona militar cerrada".

Por su parte, las autoridades israelíes han apuntado a una víctima mortal, un ciudadano israelí de 30 años, y a otros dos heridos uno de ellos en estado crítico. Mientras, el Ejército ha anunciado la puesta en marcha de una operación de busca y captura para dar con varios de los palestinos supuestamente implicados en los enfrentamientos, a los que acusa de robar un arma y abrir fuego contra los colonos.

Según han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las tropas fueron desplegadas en una zona adyacente a Tell después de que varios colonos israelíes denunciaran un ataque mientras practicaban senderismo en las inmediaciones. "Un terrorista robó un arma a un agente y abrió fuego contra los civiles israelíes", han aclarado, antes de confirmar que estos soldados "eliminaron rápidamente al terrorista que perpetró el ataque". "Fue eliminado rápidamente y el arma fue recuperada", han añadido.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha prometido actuar "con firmeza" y ha convocado una reunión en materia de seguridad con el ministerio de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Ejército, Eyal Zamir, tras lo sucedido, según se desprende de un comunicado de su oficina.

"Actuaremos con toda la fuerza posible contra los terroristas y quienes los envían, y no permitiremos que el terrorismo vuelva a surgir en la zona", ha apuntado Netanyahu, que espera abordar "opciones para responder a este ataque asesino cerca de Havat Gilad".

El propio Zamir ha ordenado un mayor despliegue militar en la zona afectada a lo largo de la mañana tras lo que ha descrito como un "grave ataque terrorista" y ha pedido "apresar" a todos los responsables.

El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha exigido a las Fuerzas Armadas "tomar medidas contundentes contra los palestinos" tras el enfrentamiento. "No podemos normalizar el debilitamiento ni la reaparición de nuestros enemigos contra los pioneros de los asentamientos y las granjas. Exijo que las FDI actúen con firmeza contra la localidad responsable de la violencia y los residentes de sus alrededores", ha aclarado en un mensaje difundido en redes sociales.

"Los heroicos trabajadores agrícolas y pioneros son el muro de protección del Estado de Israel. Seguiremos fortaleciéndolos y honrándolos por su firme defensa de nuestra existencia en la tierra de Israel frente al terrorismo árabe", ha declarado Smotrich.