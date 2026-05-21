O.Próximo.- AMP.- Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor

May 21, 2026, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians inspect their destroyed homes following an overnight Israeli airstrike in al-Maghazi refugee camp in the central Gaza Strip, on May 21, 2026. Israeli warplanes carried out a strike ov - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han muerto este jueves a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 en línea con el acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, dos palestinos han muerto en Al Mauasi, en Rafá, mientras que otros dos han muerto en Al Qarara (sur) y Beit Lahia (norte). Fuentes hospitalarias citadas por 'Filastin' han indicado que entre las víctimas mortales hay un niño.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo jueves a 883 los muertos y a 2.648 los heridos por ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, incluidos dos "mártires" y 27 heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado que los servicios de rescate han recuperado hasta la fecha 776 cadáveres en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo. En estos momentos se encuentran desplegadas en la 'línea amarilla', que cubre más de la mitad de la Franja.

Por otra parte, ha reseñado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.775 fallecidos y 172.750 heridos, si bien ha subrayado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.