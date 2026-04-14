O.Próximo.- AMP.- Mueren cuatro personas en un ataque de Israel contra la ciudad de Gaza pese al alto el fuego en vigor

Archivo - 20 November 2025, Palestinian Territories, Gaza: Palestinians inspect the damage at the site of an Israeli air strike in the Al-Zaytun neighborhood of Gaza City. Photo: Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, entre ellas un niño de tres años, han muerto este martes en un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio del Interior gazatí ha confirmado que el ataque ha alcanzado un vehículo de la Policía perteneciente a una comisaría en ciudad de Gaza y ha dejado al menos cuatro víctimas mortales --un agente de Policía y tres civiles, incluido un menor de edad-- y nueve personas heridas, algunas de ellas de gravedad.

El ataque ha tenido lugar en la calle Nafaq, mientras los agentes a bordo del automóvil patrullaban la localidad como parte de una actividad rutinaria, según ha indicado la cartera en un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin', sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

Hamás ha denunciado la "intensificación" de este tipo de ataques contra fuerzas de seguridad gazatíes como parte de los "incesante esfuerzos" de las autoridades israelíes por "sembrar el caos" en la Franja, "debilitar el aparato de seguridad y brindar una oportunidad a sus milicias afines para llevar a cabo sus agendas perversas".

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha denunciado este mismo martes que al menos 757 personas han muerto y 2.111 han resultado heridas a causa de ataques del Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, incluidos tres fallecidos y once heridos durante las últimas 24 horas, antes de especificar que en este periodo se han recuperado además 760 cadáveres en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

Asimismo, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.336 fallecidos y 172.213 heridos, si bien ha apuntado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

Por otra parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han confirmado este martes la salida de más de 40 pacientes del enclave a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, tras su reciente reapertura y ante las restricciones de movimiento impuestas por Israel.

En este sentido, la cartera de Sanidad ha señalado a través de un comunicado publicado en redes sociales que "un total de 126 personas, entre ellas 42 pacientes y 84 acompañantes, han salido esta mañana a través del paso de Rafá para recibir tratamiento médico fuera de la Franja de Gaza", sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

El paso fue reabierto el domingo para permitir el traslado de pacientes palestinos después de días de cierre a raíz de la muerte de un contratista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante ataques israelíes contra el enclave palestino.