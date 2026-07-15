O.Próximo.- AMP.- Mueren cuatro personas, incluida una niña, en un ataque de Israel en Gaza pese al alto el fuego

July 14, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners bid farewell to the bodies of six Palestinian police officers at al-Shifa Hospital in Gaza City on July 14, 2026. The officers were killed in an Israeli airstrike that targeted a Palest - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, incluida una niña de seis años, han muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el centro de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que las víctimas son miembros de una misma familia cuya vivienda ha sido alcanzada en Deir al Balá, antes de apuntar que entre los fallecidos hay una niña identificada como Habiba Omar Sami abú Qasem.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado este miércoles en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado trece fallecidos y 18 heridos, con lo que el número de víctimas a causa de ataques israelíes desde el alto el fuego aumenta a 1.123 muertos y 3.616 heridos.

Asimismo, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.246 muertos y 173.727 heridos, si bien ha reiterado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.

Por último, ha puntualizado que durante este periodo se han recuperado 800 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo. Las fuerzas de Israel se encuentran ahora en la conocida como 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del territorio del enclave.

En este sentido, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) destacó el martes que tanto la ONU como sus socios humanitarios "siguen haciendo frente a desafíos significativos a la hora de llegar a comunidades situadas cerca de la 'línea amarilla' al norte de Rafá (sur)".

El organismo especificó que durante la jornada del lunes mantuvo consultas con representantes de 17 centros de desplazados que acogen a unas 3.000 familias "tras las informaciones sobre movimientos de las fuerzas israelíes y afectaciones a los servicios humanitarios en la zona".

"Representantes de las comunidades informaron que los bloques amarillos que marcaban la línea habían sido desplazados hacia el norte. Describieron movimientos diarios de carros de combate israelíes, la construcción de terraplenes de arena y disparos constantes", relató la OCHA.

De esta forma, incidió en que, ante esta situación, "las familias permanecen dentro de sus tiendas de campaña gran parte del día por temor a resultar heridas por disparos o balas perdidas", un contexto al que se suma la "intensificación de las actividades militares" en otras zonas cercanas a la 'línea amarilla', con al menos un muerto en uno de estos puntos.

"Los socios humanitarios informan que la inseguridad está interrumpiendo gravemente la entrega de asistencia esencial, incluyendo agua, alimentos, pan, artículos de higiene y servicios rutinarios de gestión de campamentos", explicó, al tiempo que reveló que algunos residentes han expresado su deseo de ser reubicados, si bien tienen "pocas opciones viables" por las "limitaciones de espacio en otros sitios, la escasez de tiendas y otros bienes esenciales y el acceso inadecuado a servicios".

"Otros afirman que permanecen allí por temor a perder el acceso a sus hogares, tierras o propiedades", dijo la OCHA, que recordó que el Derecho Internacional Humanitario recoge que "los civiles deben estar protegidos en todo momento" y que "las organizaciones humanitarias deben poder llegar a las personas necesitadas de forma segura y sin impedimentos".