Archivo - BEIJING, Dec. 19, 2025 -- A drone photo taken on Dec. 17, 2025 shows a city view with clouds rolling over Kuwait City, Kuwait. - Asad / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos ciudadanos italianos han muerto este jueves en Kuwait como consecuencia de la caída de restos de drones interceptados por el Ejército kuwaití en el espacio aéreo del país, en un episodio atribuido a Irán.

"He sabido durante el curso de las trabajos del Consejo Europeo la noticia de la trágica muerte de los dos ciudadanos italianos en el ataque ocurrido en Kuwait", ha confirmado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha señalado el "profundo pesar" del Gobierno italiano por este episodio.

"Dirijo las más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Mi cercanía va a todas las personas involucradas en el ataque y a sus familias", ha añadido la dirigente italiana que participa en una cumbre de líderes europeos en Bruselas.

El ataque se ha producido a las 14 horas, cuando los drones se dirigían contra "instalaciones militares de defensa antiaérea en Kuwait". "Se produjo una potente explosión y, lamentablemente, ambos italianos fallecieron. Dos técnicos italianos de Rheinmetall Italia perdieron la vida", ha informado el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en declaraciones en el Senado recogidas por el diario 'La Repubblica'.

Los nacionales italianos habían resultado heridos, según ha informado las autoridades kuwaitíes en un primer momento, si bien han fallecido a causa de las heridas. Los otros dos heridos son una persona de nacionalidad kuwaití y otra ciudadano paquistaní.

"Las fuerzas armadas detectaron hoy varios drones hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití, y se tomó las medidas correspondientes", ha confirmado el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Abdulaziz al Otaibi, momentos antes, quien ha atribuido este episodio a un "ataque iraní criminal".

Las acciones de Kuwait para interceptar los drones llevó a la caída de fragmentos que causaron daños personales y materiales, siendo las víctimas trasladadas a un hospital para recibir el tratamiento necesario.

"Las Fuerzas Armadas reafirman su continuidad en el cumplimiento de sus misiones y deberes con alta eficiencia, en el marco de la preparación continua y el estado de alerta permanente, adoptando todas las medidas necesarias para proteger la soberanía de la patria, salvaguardar su seguridad y estabilidad, en coordinación con las autoridades competentes, preservando la seguridad de los ciudadanos y residentes", ha añadido el comunicado de Al Otaibi.