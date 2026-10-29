AMP.-Mueren dos palestinos en un ataque de Israel contra un vehículo en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

October 29, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians bid farewell to the bodies of four people killed in an Israeli airstrike at Nasser Medical Complex in Khan Younis, southern Gaza Strip, on October 29, 2026. The strike targeted - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra un vehículo en el centro de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Fuentes citadas por el diario palestino 'Filastin' han señalado que el bombardeo ha alcanzado un coche en el campamento de refugiados de Al Maghazi, sin que por ahora haya más detalles y sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el ataque.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el alto el fuego se han documentado 1.574 muertos y 5.687 heridos a causa de los ataques israelíes, incluidos seis muertos y 38 heridos durante el último día. Asimismo, se han recuperado 845 cadáveres en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

La cartera ha destacado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.570 muertos y 175.808 heridos, en medio de sus reiteradas denuncias sobre los ataques israelíes a pesar del alto el fuego.