Mueren dos palestinos, incluida una niña, en un ataque israelí en un campamento de desplazados en Gaza

January 13, 2026, Khan Younis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians fix tents and shelters in Khan Younis, as strong winter winds sweep the Palestinian enclave. A fragile ceasefire has been in place since October, following a deadly w - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos una niña, han muerto y otros 17 han resultado heridos en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra un campamento de desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Fuentes del Hospital Naser citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que los fallecidos son Hanan Abdelnaser Mahmud y Mena Alá abú Labdé, una menor de edad. El ataque ha provocado además un incendio en varias tiendas de campaña usadas por desplazados, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

Por otro lado, el Ejército israelí ha informado de que ha matado a un "operativo clave" de Hamás en un ataque el domingo en el centro del enclave palestino. El fallecido sería Mohamad Abú Malú, implicado en la producción de armamento y con amplios conocimientos técnicos, según el comunicado militar.

Abú Malú habría fabricado armas durante el alto el fuego formalmente en vigor que son "una amenaza" para las fuerzas militares israelíes desplagadas en la Franja de Gaza. El comunicado militar destaca que "se tomaron medidas para mitigar" el daño a la población civil tales como el uso de munición de precisión y vigilancia aérea.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este lunes a más de 900 los muertos por ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, antes de agregar que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- deja ya cerca de 72.800 fallecidos y más de 172.800 heridos.