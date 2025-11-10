O.Próximo.- AMP.- Mueren dos palestinos, incluido un niño, en un ataque de Israel en Gaza pese al alto el fuego

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos, entre ellos un niños han muerto este lunes a causa de un nuevo ataque perpetrado por un dron del Ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, un mes después de la entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el ataque ha sido lanzado contra un grupo de civiles en la localidad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo bombardeo.

Por su parte, el Ejército de Israel ha afirmado en un comunicado que sus tropas han abierto fuego contra "dos terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se replegaron tras el acuerdo con Hamás-- y se acercaron a las fuerzas que operan en el sur de la Franja de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellas".

"Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea, siguiendo directrices de las fuerzas sobre el terreno, atacó y eliminó a los terroristas para eliminar la amenaza", ha dicho, antes de afirmar que "las tropas están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo de alto el fuego y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás. Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día".