Mueren dos palestinos en un nuevo bombardeo de Israel contra el norte de Gaza pese al alto el fuego

September 12, 2026, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian Civil Defense members search through the rubble of the Abu Khousa family home in the Nuseirat refugee camp, central Gaza Strip, on September 12, 2026, to recover the bodies of fa - Moiz Salhi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y más de una decena han resultado heridos este domingo a causa de un nuevo bombardeo lanzado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado un vehículo en el barrio de Tel al Haua, en la ciudad de Gaza, matando a dos personas e hiriendo a trece, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas.

Tras ello, el Ejército de Israel ha afirmado que los muertos son "dos terroristas de la unidad de ingeniería" del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, a los que ha identificado como Hasán Alí abú Nada y Abdelrahim Ahmad Jalil Jaua.

"Los terroristas estuvieron implicados recientemente en la producción y desarrollo de armas, prepararon ataques terroristas contra tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y civiles e israelíes, e intentaron reconstituir las capacidades de la organización terrorista", ha destacado.

Así, ha reseñado que ambos "violaron de forma sistemática el alto el fuego". "Los terroristas fueron eliminados para eliminar la amenaza", ha manifestado en su comunicado, en el que ha defendido que antes del bombardeo "se dieron pasos para minimizar el daño a la población civil".

"Las tropas del Mando Sur de las FDI siguen desplegadas en el área, en línea con el acuerdo --alcanzado en octubre con Hamás-- y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inminente", ha zanjado, sin que el grupo islamista palestino se haya pronunciado sobre este último ataque.

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró en su último balance en cerca de 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego, mientras que ha elevado a más de 73.780 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.