Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

September 8, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners attend the funeral of Palestinians Ramzi Abu Rida and Fathi Ahmad Mahmoud Abu Ayada in Khan Younis, southern Gaza Strip, on September 8, 2026. Abu Rida died from wounds sustained i - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur y el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', una de las víctimas es un hombre de 69 años identificado como Fazi Ahmed Mahmud abú Ayada, quien habría sido tiroteado por las tropas israelíes al sur de la ciudad de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado al respecto.

A él se suma al menos otro fallecido y una decena de heridos a causa de un ataque en las inmediaciones de una escuela en el campo de desplazados de Nuseirat, en el centro del enclave palestino, de acuerdo a la agencia de noticias palestina Sanad.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este mismo martes a 1.355 los palestinos muertos y a 4.516 los heridos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, mientras que ha cifrado en 827 los cuerpos sin vida hallados entre los escombros en el mismo periodo.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 73.662 muertos y 174.627 heridos, ha agregado en un nuevo balance difundido en sus redes sociales.