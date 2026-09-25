Mueren dos personas en un ataque de Israel contra un vehículo en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

September 24, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Flames and smoke rise from a vehicle after it was hit by an Israeli missile as Civil Defense crews try to extinguish the fire on al-Rashid road, southwest of Gaza City, on September 24, 202 - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este viernes a causa de ataques lanzados por el Ejército de Israel contra un vehículo en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', un hombre identificado como Ibrahim Faiuzi Mohsen ha muerto y varias personas han resultado heridas en un bombardeo perpetrado por las fuerzas israelíes en las inmediaciones de un cementerio en Al Zawaida, en el centro del enclave palestino.

Otro ataque lanzado ha alcanzado un vehículo cerca de la entrada del campamento de desplazados de Uijan, en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur), un suceso que se ha saldado con varios heridos, según informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA.

El Ejército israelí, que no se ha pronunciado sobre el ataque, ha reivindicado sin embargo la muerte de dos supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en bombardeos lanzados durante los últimos días, entre ellos un encargado de la entrega de financiación al grupo islamista palestino.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado más de 1.400 palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 73.925 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.