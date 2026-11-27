November 26, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners attend the funeral of three Palestinians at Nasser Medical Complex in Khan Younis, southern Gaza Strip, on November 26, 2026. Among the dead are Khaled Abu Nada, Undersecretary of - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han muerto este viernes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el sur y el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego acordado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Tres de ellos han fallecido por un bombardeo de Israel contra las inmediaciones de una mezquita situada en la localidad de Rafá, en el sur de la Franja, de acuerdo al diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las víctimas mortales han sido identificadas como Ismail Hamad Abú Yazar, Imad Abú Yazar y Usama Musa al Mashuji, si bien el ataque efectuado bien entrada la tarde de este viernes también ha provocado heridos.

Según las informaciones recogidas horas antes por la agencia palestina de noticias WAFA, un dron del Ejército israelí ha bombardeado a un grupo de personas en Yabalia, un suceso que deja además un herido.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado por el momento sobre ninguno de estos hechos, pero sí han anunciado la muerte de cuatro "terroristas" de Hamás, entre ellos un subcomandante de la Fuerza Nujba que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, en dos bombardeos lanzados el 20 de noviembre contra el enclave palestino.

Así, han señalado que este sospechoso, al que identifican como Yusef Ayidi, habría participado además en la entrega de varios rehenes israelíes secuestrados durante dichos ataques, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 250 raptados, según el balance oficial.

Los otros tres muertos han sido identificados como un francotirador, un comandante de célula y un miembro de una unidad anticarro de Hamás, según el Ejército de Israel, que ha acusado a todos ellos de "violar sistemáticamente" el acuerdo de alto el fuego.

A ello se suma que la Fuerza Aérea israelí ha anunciado la muerte de otros seis supuestos "terroristas" de Hamás y Yihad Islámica en ataques perpetrados esta semana contra la Franja, entre los que figuran tres que supuestamente "se infiltraron en Israel durante la masacre del 7 de octubre (de 2023)", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

"A lo largo de la guerra, y particularmente en tiempos recientes, estos terroristas promovieron planes terroristas contra las fuerzas de las FDI y la población civil israelí, además de trabajar para restaurar las capacidades de las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, en violación sistemática del alto el fuego", ha manifestado.

"Los terroristas fueron eliminados mediante ataques aéreos con el fin de neutralizar la amenaza que representaban", ha dicho la Fuerza Aérea, que ha defendido que antes de los bombardeos "se se adoptaron medidas de precaución para minimizar, en la medida de lo posible, los daños a la población civil que pudieran derivarse de la operación".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado en su último balance más de 1.700 palestinos muertos a causa de estos ataques pese al acuerdo de alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva israelí contra el enclave tras los ataques del 7-O se han registrado 74.772 muertos y 176.298 heridos.