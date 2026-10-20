O.Próximo.- AMP.- Mueren seis palestinos en ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en la Franja

October 20, 2026, Gaza, Palestine, State of: GAZA Gaza, PALESTINE, OCTOBER 20, 2026: Palestinians inspect damage to a residential apartment following an Israeli airstrike in the Rimal neighbourhood of Gaza City. The early-morning strike killed Akram Yassi - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, unos bombardeos registrados a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones al diario palestino 'Filastin' que entre las víctimas mortales hay un niño, al tiempo que han indicado que varias personas más han resultado heridas a causa de los bombardeos y los disparos registrados durante la jornada.

Dos de los fallecidos son un matrimonio que residía en un apartamento situado cerca del Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza y que se ha visto alcanzado por un bombardeo a primera hora del día, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

A ellos se suma una víctima mortal en el barrio de Zeitún, en el sur de la ciudad de Gaza, así como un menor que ha perdido la vida a manos de las fuerzas israelíes en el sur del enclave. Una quinta persona ha muerto por un ataque de artillería en el centro de la Franja, mientras que el sexto deceso ha tenido lugar en Al Zauaida.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controlan las autoridades de la Franja de Gaza, ha vuelto a denunciar los "continuos ataques del Ejército de ocupación israelí contra civiles desarmados, tanto en zonas residenciales como en campamentos de refugiados". "Esto constituye una violación flagrante y reiterada del acuerdo de alto el fuego", ha lamentado en un comunicado.

Asimismo, ha explicado que "esto pone de manifiesto la insistencia del Gobierno de ocupación en seguir adelante con la agresión y socavar los esfuerzos de los mediadores". "Los asesinatos diarios se suman al endurecimiento del bloqueo, la prohibición de entrada de suministros básicos y la reducción de la ayuda humanitaria, una situación que agrava el sufrimiento de las familias desplazadas y amenaza con profundizar la crisis de inseguridad alimentaria en la Franja", ha recalcado.

En este sentido, ha subrayado que estos "crímenes" sitúan a los mediadores y a los Estados garantes "ante sus responsabilidades políticas y humanitarias, instándoles a adoptar medidas contundentes para obligar a la ocupación a detener su agresión, respetar el alto el fuego y garantizar el flujo de ayuda y asistencia sin restricciones, con el fin de romper el bloqueo impuesto".

Además, ha vuelto a instar a Naciones Unidas y a organizaciones humanitarias a "intensificar su respuesta a las necesidades de la población gazatí" y ha pedido "acciones urgentes para hacer frente a las consecuencias catastróficas derivadas de la agresión y el bloqueo continuados".

Las autoridades gazatíes elevaron el lunes a más de 1.520 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.