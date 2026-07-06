July 6, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians inspect the damage caused by an Israeli airstrike on a vehicle near a camp for displaced people in Khan Younis, southern Gaza Strip, on July 6, 2026. According to medical sources, t - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis palestinos han muerto este lunes a causa de tres bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del pacto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Uno de los ataques ha alcanzado un edificio residencial en el barrio de Tel al Haua, en la ciudad de Gaza (norte), causando dos muertos. Un segundo bombardeo ha dejado dos muertos y 15 heridos tras alcanzar un vehículo en Jan Yunis (sur), según ha recogido el diario palestino 'Filastin', mientras que otro ataque ha dejado otros dos muertos en una zona de tiendas de campaña usadas por desplazados en Al Mauasi (sur).

Tras ello, Hamás ha cargado contra "la máquina de matar sionista" por "continuar su agresión" contra Gaza, incluidos estos últimos "bombardeos bárbaros" contra el enclave, unos hechos que llegan "mientras Hamás y otras facciones palestinas continúan con sus esfuerzos para consolidar el acuerdo de alto el fuego", en referencia al anuncio de disolución del organismo gubernamental en la Franja, un paso dado este mismo lunes para permitir la toma del poder por parte de un comité tecnócrata al hilo de la propuesta de Washington.

"Los mediadores y la Junta de Paz son directamente responsables de la continuación de esta horrible matanza de nuestro pueblo en Gaza, ante la ausencia de esfuerzos genuinos para detener el genocidio que el Gobierno del criminal de guerra (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu sigue cometiendo sin disuasión ni consideración por las consecuencias", ha manifestado a través de un comunicado.

Por ello, el grupo islamista palestino ha reclamado a los mediadores que "intensifiquen su presión sobre la ocupación para detener los crímenes sionistas, que son una mancha sobre la frente de la ocupación y sus seguidores", en medio de los esfuerzos para pasar a la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos, para lo que Hamás anunció la citada disolución del organismo gubernamental como paso previo a la toma de posesión del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG).

El Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás, ha indicado este mismo lunes en un comunicado en redes sociales que al menos 1.072 personas han muerto y 3.463 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por las tropas israelíes desde el alto el fuego, incluidos tres muertos y siete heridos durante las 24 horas previas.

Asimismo, ha manifestado que en este periodo se han recuperado además 799 cadáveres --incluidos dos durante el último día-- de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel, situadas en la 'línea amarilla', expandida desde entonces por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pesar de los términos del citado acuerdo y las denuncias de Hamás sobre estas violaciones israelíes.

Por último, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.098 "mártires" y 173.571 heridos, si bien ha manifestado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.