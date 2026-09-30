O.Próximo.- AMP.- Mueren siete palestinos por ataques de Israel contra la ciudad de Gaza a pesar del alto el fuego

Las autoridades gazatíes denuncian más de 1.431 fallecidos por bombardeos israelíes desde el acuerdo de octubre de 2025

Hamás pide a "EEUU, mediadores y Estados garantes asumir sus responsabilidades" sobre estas muertes

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete palestinos han muerto y otros quince han resultado heridos este miércoles por ataques del Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que al menos cinco personas han muerto y más de diez han resultado heridas a causa de un bombardeo contra un vehículo de Tal al Haua, en el sur de la ciudad de Gaza, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre el objetivo del ataque.

Por otra parte, fuentes del Hospital Naser han apuntado que una mujer ha muerto en otro ataque contra un edificio residencial situado cerca del Hospital Al Shifa. Por el momento no han trascendido las identidades de las víctimas.

Asimismo, una séptima persona --identificada como Mohamed Abdulaziz al Nayar-- ha muerto en un bombardeo israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según informaciones del diario palestino 'Filastin', que ha indicado que se trata de un periodista que trabajaba para la emisora de radio Corán Sagrado.

Hamás ha vuelto a condenar los ataques israelíes contra la zona y ha insistido en que Israel "sigue negándose a cumplir sus obligaciones en el marco del acuerdo de alto el fuego", tal y como ha manifestado en un comunicado.

"Los ataques de este miércoles representan la continuación de la guerra de exterminio contra el pueblo palestino. La persistencia de asesinatos, tiroteos, atentados con bomba y ataques contra civiles constituye un hecho muy peligroso que socava las posibilidades de implementar el acuerdo", ha dicho, antes de acusar a "la ocupación y a sus líderes de las repercusiones de este aumento de la violencia".

Asimismo, ha instado a los mediadores, a los Estados garantes y al Gobierno estadounidense a "asumir sus responsabilidades y pasar de la mera observación de las violaciones a la adopción de medidas concretas para garantizar su cese y a obligar a la ocupación a respetar los acuerdos vigentes".

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego se han registrado 1.431 muertos y 4.983 heridos, incluidos nueve "mártires" y 31 heridos durante el último día. A ello se suman 834 cadáveres recuperados de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

La cartera ha apuntado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han documentado 74.032 muertos y 175.142 heridos.