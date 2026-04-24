O.Próximo.- AMP.- Mueren siete palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Archivo - Bombardeo israelí en la Franja de Gaza - ILIA YEFIMOVICH - DPA - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete palestinos han muerto y varios han resultado heridos este viernes a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Según las informaciones del diario 'Filastin', vinculado a Hamás, un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un vehículo de la Policía gazatí en la zona de Mauasi, cerca de la sureña ciudad de Jan Yunis, ha matado al menos a cinco personas.

Por otra parte, el Ejército israelí ha atacado con drones a varios grupos de ciudadanos situados en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, matando a dos hombres, según han confirmado fuentes médicas a la agencia palestina de noticia WAFA.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.568 muertos y 172.338 heridos en Gaza, si bien las autoridades gazatíes sostienen que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.